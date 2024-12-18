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臨時決鬥︱「魚蛋妹」王尹菁大膽搣古天樂面珠　胡子彤真力出拳嚇驚梁詠琪

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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《臨時決鬥》

古天樂、梁詠琪及王尹菁在《臨時決鬥》中飾演溫馨一家三口，在《九龍城寨之圍城》飾演魚蛋妹的王尹菁，今次在戲中與古天樂有緣成為父女，古仔在戲裏戲外皆特別照顧菁菁，令菁菁特別入戲。

當中一家樂也融融的溫馨時刻，菁菁走到古仔面前，不止一次雙手肉緊地揑着古仔面珠，古仔亦相當受落，可見菁菁甚得爸爸愛錫。

在排戲時，菁菁對於要出手搣古天樂面珠顯得尷尬，導演指導菁菁說：「用啲力，你驚整親佢呀？幾多人想搣佢搣唔到啊﹗」古仔亦給菁菁信心：「大力啲，兩隻手搣會唔會好啲呀？」

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《臨時決鬥》

臨時決鬥︱古天樂梁詠琪夠默契

在旁的GiGi亦向菁菁示範如何搣古仔面，並說：「唔使驚嘅﹗」胡子彤則叫菁菁放膽用雙手搣自己老闆古天樂。最後菁菁當然不負所托，做出眾多女生都想做的事情，「搣古仔面珠」。

古天樂今次再與梁詠琪在電影中飾演夫妻，二人盡顯默契，當中古仔更為周身瘀傷的老婆GiGi細心捽跌打酒散瘀，在老婆得意時又攬攬示愛意。

《臨時決鬥》

臨時決鬥︱胡子彤用真力出拳

GiGi在戲中飾演計劃復出娛樂圈女星，可惜被視為中女，弄出連場笑話。之後努力轉營動作女星，GiGi與胡子彤認真排練，認真的胡子彤動用真力出拳，嚇得GiGi高呼：「好驚呀﹗」要用雙手護頭，又取笑子彤：「你可以唔使咁大力嘅！」

子彤立刻點頭示意知道，他使出應有的力度下，幫助GiGi倒地動作更加得心應手入戲，GiGi亦跌得相當投入。

《臨時決鬥》

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