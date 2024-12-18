聖誕好去處｜海洋公園玩轉冬日園大熊貓盛典　最「熊」節慶+沉浸式光影世界盡情打卡

▲ 海洋公園大熊貓真的很可愛，能夠見到它們很開心呢！

【聖誕好去處2024/海洋公園聖誕/大熊貓/冬日慶典】準備踏入聖誕長假，大家安排好假日行程了嗎？海洋公園由即日起至2025年1月1日，「玩轉冬日園」將呈獻一系列難忘體驗，包括充滿互動元素的沉浸式大熊貓光影世界、精彩表演以及不容錯過的大熊貓主題打卡點，讓大人小朋友盡情投入大熊貓盛典，熊抱節日歡樂氣氛！

海洋公園聖誕｜投入最「熊」冬日慶典

兩隻新大熊貓和大熊貓龍鳳胎寶寶在 2024年驚喜來臨，全城亢奮。公園特別推出全新海洋公園大熊貓家族卡通造型IP系列，角色造型參考園內六隻大熊貓各自獨有的可愛特徵而設計，例如黑眼圈模樣、毛髮紋理，以及活潑好奇或溫柔的獨特個性等。大家可在海洋公園不同商品和訪客體驗中，發現這些可愛角色的蹤影！

▲ 投入海洋公園最「熊」冬日慶典！

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海洋公園熊貓打卡位｜至萌「大」熊貓

公園正門已變身成竹子樂園，一班「攬攬滿『竹』」的萌爆大熊貓歡迎大小訪客到來展開精彩旅程，在園區各處尋找「『熊』踪處處打卡點」。而安安和可可更化身成 5 米高的巨型充氣「至萌『大』熊貓」，於海濱樂園廣場驚喜現身。拍照後當然要到「大熊貓之旅」探訪大熊貓爸爸樂樂，以及到「香港賽馬會四川奇珍館」與安安和可可說聲聖誕快樂。

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海洋公園熊貓打卡位｜彩「熊」長廊

萬勿錯過今年最「熊」主打景點「大熊貓『竹』夢之旅」！由2024年12月21日起，大家可以走進光影交錯的奇幻大熊貓國度，探索無數打卡點。旅程由「彩『熊』長廊」開展，長廊以大熊貓黑白色為主調，並慢慢幻化成繽紛彩色，引領你走進大熊貓的世界。

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海洋公園熊貓打卡位｜夢幻花海、奇幻竹林

之後來到「夢幻花海」，大熊貓樂樂以卡通角色造型等待與大家慶祝佳節，還有一眾佻皮的大熊貓成員藏身在花叢中，大家可以透過互動裝置逐一尋找牠們的蹤影。接著穿過「追尋熊貓足跡」之路，跟隨地上的腳印就會去到超現實的「奇幻竹林」，專心照顧寶寶的大熊貓盈盈亦會透過 3D 投影技術以卡通角色造型現身。

海洋公園熊貓打卡位｜萌趣熊貓影相站

一班藏身竹林的大熊貓亦等待與訪客互動，大家更會聽到牠們的真實聲音。來到「竹」夢之旅的尾聲，你可以在「萌趣熊貓影相站」與人見人愛的 AR 大熊貓互動拍攝，留下紀念一刻。

海洋公園熊貓打卡位｜大熊貓萌趣投影

入夜後，「大熊貓萌趣投影」將會出現在海洋公園南朗山「海馬」地標位置！同場更有加入冬日節慶元素的「光影盛夜 —— 冬日慶典」光影匯演，定必讓大家目不暇給。

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海洋公園熊貓打卡位｜「熊」抱聖誕樹

巨型「『熊』抱聖誕樹」在充滿節日氣氛的海濱樂園廣場上閃爍全場，加上多個充滿動人節奏的表演，包括「聖誕SING樂匯」及「冬日舞不停」，炒熱節日氣氛。而聖誕老人及威威與好友亦已在「閃亮聖誕派對」準備就緒，與各大熊貓成員在今個聖誕為大家送上暖心祝福。

海洋公園聖誕｜聖誕主題精品

公園同時推出了一系列聖誕主題精品，包括可愛大熊貓毛毯、文具等，以及多款節日美食，例如賣相超萌的黑芝麻椰汁布甸、熊貓刈包配秘製汁豬腩，以及熊貓鮮奶咖啡等，令節慶活動更添完美。

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一眾熊貓粉絲由即日起至2025年2月9日期間成為海洋公園全年會員， 即可換領大熊貓版會員卡。全年會員更可每月在海洋公園全年會員接待處領取大熊貓BB珍藏卡兩張，集齊全套即可解鎖海洋公園大熊貓家族的獨家大合照。

於2025年1月2日前同時購買三個或以上全年會籍可享8折優惠。中銀信用卡用戶更可享有精選優惠盡情玩轉冬日園及大熊貓盛典。

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