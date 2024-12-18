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學校動態｜中華基督教青年會中學設航空科技學習中心　機師校長曾克服畏高圓夢鼓勵學生勇於面對困難

升學教育

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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張校長曾是機師，常以自身經歷鼓勵學生。

飛機師是不少男生的夢想職業，近年香港亦多了開辦航空課程的學校，配合STEM主題，教授學生物理和天文知識。最近探訪一間中學，它除了擁有全港中學首個航空科技學習中心，更特別的是，該校校長昔日是一位「真・民航機師」，由他分享當機師的條件和航空知識，對學生而言，就更具說服力。

踏入位於天水圍直資中華基督教青年會中學，這裡有一個全港中學首設的「航空科技學習中心」，其硬件裝備達專業航空學校水平，包括多部一比一的模擬飛行器，獲澳洲民航局認證，學生可以利用實體儀器，學習飛機駕駛艙內的基本操作。此外，學生也會使用科技軟件，學習專業飛行航圖、製作飛行路線及運用航空語言，並有機會赴澳洲參與真實的飛行訓練，親自駕駛小型飛機升降。

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將這個中心和課程引入學校的張富華校長，笑言今時今日的學生要學習航空知識，比自己當年容易得多。張校長從小修讀文科，大學主修歷史和考古學，畢業後經朋友鼓勵下應考見習機師，又獲得取錄。由於缺乏理科訓練，唯有將勤補拙：「別人可能讀五小時，我就讀十五小時。」小小的磨練，令他意識到只要保持專注的學習態度，就算先天不足，都可以後來居上。

現在張校長忙於應付行政工作，很少機會親自跟學生上航空課，但還會不時以自己當年衝上雲霄的經歷去鼓勵學生。我聽過最深刻的，是張校長原來先天畏高，但其中一個機師評核要求學員在空中關掉引擎，待飛機急降時再重新啟動引擎：「為了這個評核，我不知嘔過多少次，最後都是要靠自己衝破心理關口。」如果你的校長告訴你，他連畏高都可以克服、然後學識駕駛飛機，學生還有什麼藉口在遇到困難時輕言放棄？

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當飛機師的時候，張校長在一個英語和國際化的環境工作，加入教育界之後，他亦特別重視培養學生的英文能力和國際視野。張校長本身是英文老師，他認為要提升學生學習英語的興趣，不能單教文法，因此學校引入「issue-based」（時事性）的教學理念，曾經叫學生研究K-Pop的文化潮流，帶動他們自主學習的風氣：「學生研究後發現，新一代韓星好多都講流利英文，這樣才可以將一個國家的文化產業帶到國際層面」，啟發學生更加積極地學好英文。

現時中學的課程越來越多元化，又有應用學習課程，又有生涯規劃活動，幫同學做好將來升學和就業準備。我就覺得，要準備未來人生，除了實戰知識，最重要還是心態，懂得終生學習、以正面心態面對逆境，那麼無論你將來是選擇「衝上雲霄」、「阿Sir早晨」，抑或其他跑道，我保證你都能夠在行內發光發熱，邁向成功。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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