網絡熱話｜何伯何太現身公立醫院　網民翻查發現疑似去呢科覆診取藥

▲ 有網民周二（17日）發現何伯及何太現身公立醫院。

【何伯／何太／公立醫院／瑪嘉烈醫院／精神科】何伯及何太因在今年5月亮相TVB節目《東張西望》走紅，話題度至今未減。近日有網民在公立醫院「野生捕獲」兩人身影，翻查後發現疑似是去這一科覆診，引起關注。

最新影片：

何氏夫婦近期一直來回中港兩地生活，他們曾表示上個月（11月）回港看醫生兼遇上颱風，結果在8號風球的日子遭房署職員趕出家門，不准何伯在妻子的公屋中「屈蛇」，令他們的形象進一步變差，變成「過街老鼠」。本月初他們返港後曾在街上遇到網民，何太指有人跟著他們，更一度「開火」與網民吵架，並舉起雨傘指向對方。

至本周二（17日），有網民在社交平台上分享偶遇何氏夫婦現身政府公立醫院，表示「今日下晝3:30左右，瑪嘉烈醫院K座地下，兩條X家富貴搭𨋢上去唔知睇乜嘢科」、「疑似何生何5太前往瑪嘉烈醫院K座10樓覆診」、「下午4:25在瑪嘉烈醫院遇到何伯他們」。從照片可見，何伯頭戴帽子及口罩，手上拿著一把雨傘，緊跟在何太身旁。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

有人立即上網翻查，結果發現瑪嘉烈醫院K座10樓原來是「精神科」，並寫道：「西九龍精神科中心為葵涌醫院轄下的一間精神科門診，地址：瑪嘉烈醫院專科門診部K座十樓。」另外，亦有網民聲稱見到何氏夫婦覆診去取安眠藥，雖然未知真假，但不少人都好奇到底是何伯還是何太需要服藥。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

更多相關內容：

網絡熱話｜收空姐紙巾驚現神秘符號港男憂是邪教密碼 網民笑稱「想同你表白」同行揭真相

網絡熱話｜男子不懂游水「被分手」憤而投河 靠羽絨漂浮500米奇蹟保命

網絡熱話｜上海迪士尼驚現「輪椅車隊」 後生仔結伴扮殘障 $160日租電動輪椅代步

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5