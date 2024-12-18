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網絡熱話｜何伯何太現身公立醫院　網民翻查發現疑似去呢科覆診取藥

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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有網民周二（17日）發現何伯及何太現身公立醫院。

【何伯／何太／公立醫院／瑪嘉烈醫院／精神科】何伯及何太因在今年5月亮相TVB節目《東張西望》走紅，話題度至今未減。近日有網民在公立醫院「野生捕獲」兩人身影，翻查後發現疑似是去這一科覆診，引起關注。

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何氏夫婦近期一直來回中港兩地生活，他們曾表示上個月（11月）回港看醫生兼遇上颱風，結果在8號風球的日子遭房署職員趕出家門，不准何伯在妻子的公屋中「屈蛇」，令他們的形象進一步變差，變成「過街老鼠」。本月初他們返港後曾在街上遇到網民，何太指有人跟著他們，更一度「開火」與網民吵架，並舉起雨傘指向對方。

至本周二（17日），有網民在社交平台上分享偶遇何氏夫婦現身政府公立醫院，表示「今日下晝3:30左右，瑪嘉烈醫院K座地下，兩條X家富貴搭𨋢上去唔知睇乜嘢科」、「疑似何生何5太前往瑪嘉烈醫院K座10樓覆診」、「下午4:25在瑪嘉烈醫院遇到何伯他們」。從照片可見，何伯頭戴帽子及口罩，手上拿著一把雨傘，緊跟在何太身旁。

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有人立即上網翻查，結果發現瑪嘉烈醫院K座10樓原來是「精神科」，並寫道：「西九龍精神科中心為葵涌醫院轄下的一間精神科門診，地址：瑪嘉烈醫院專科門診部K座十樓。」另外，亦有網民聲稱見到何氏夫婦覆診去取安眠藥，雖然未知真假，但不少人都好奇到底是何伯還是何太需要服藥。

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