香港小姐｜生還愛犬Leo驚現屙血尿症狀　謝嘉怡心情沮喪：噩夢仍未過去

▲ 生還愛犬Leo驚現屙血尿症狀，謝嘉怡心情沮喪：噩夢仍未過去。

【謝嘉怡 / 香港小姐 / 毛孩】港姐冠軍謝嘉怡日前同三隻愛犬遠足時，唐狗Peachy同臘腸犬Summer不慎進食有毒藥嘅誘餌先後身亡，令其非常憤怒，於翌日前往警署報警。

昨日（17日）謝嘉怡於Instagram再發文，指另一隻生還愛犬Leo排出血尿，經檢查發現Loe可能曾舔舐過毒餌，令血液未能凝固，未來幾周要密切觀察情況，謝嘉怡沮喪表示：「噩夢仍未過去」。

香港小姐︱謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡 悲痛問蒼天：為何要殺害無辜的小女孩？

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香港小姐｜生還愛犬Leo驚現屙血尿症狀

港姐謝嘉怡日前同三隻愛犬遠足時，唐狗Peachy同臘腸犬Summer不慎進食有毒藥嘅誘餌先後身亡，惟昨日生還斑點狗Leo也出現中毒徵狀。

據謝嘉怡講述，昨日下午發現愛犬Leo排除血尿，她及時將愛犬送至獸醫診所檢查，發現牠可能曾舔舐過毒肉，毒液在其體內導致血液無法凝結。她指，Loe現在仍不安全，未來幾周內要密切觀察情況。最後，謝嘉怡沮喪表示，這場噩夢似乎仍未結束。

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