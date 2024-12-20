填色活動︱孝道日孝親心連心計劃填色活動圓滿成功　優秀作品於聯和趁墟公開展出

▲ 新會商會學校參加「小牧味屋呈獻：孝道日孝親心連心計劃」的首個活動——填色活動。

由孝道推廣委員會首次主辦，香港藝術文化協會、聯和趁墟、大灣區扶輪社、香港青年協會協辦，並由小牧味屋冠名贊助的「小牧味屋呈獻：孝道日孝親心連心計劃」的首個活動——填色活動（下稱「孝親心連心」計劃）第一階段經已圓滿成功。填色活動反應熱烈，吸引了超過十多間幼稚園小學、逾千名學童踴躍參與，提交作品數量遠超預期。所有參加者及優勝者均可獲證書及豐富的小牧味屋紀念品包乙份。評審從眾多優秀作品中精選出十幅佳作，並將於聯和趁墟公開展出，讓大眾共同感受孝道的力量。

以畫筆傳遞孝心 學童展現對家人繽紛的愛

是次活動鼓勵幼稚園學童以填色方式表達對父母長輩的愛與關懷，讓孩子在愉悅的氛圍中領悟孝道的真諦。部分家長更與子女一同創作，在填色基礎上增添了細緻的繪畫，令作品更具創意和感染力。這些作品充滿童真和創意，令人眼前一亮，充分展現了參加者對孝道的理解和對家人的愛。

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孝道推廣委員會：於當代社會推廣現代孝道精神

「孝悌為仁之本」、「百行以孝為先」，這兩句千古箴言道出了中華傳統美德的精髓，亦是現代社會和諧發展的基石。配合香港教育局積極推廣家庭倫理及孝道美德，孝道推廣委員會應運而生，並以「孝親心連心」計劃作為首個活動。孝道推廣委員會召集人、大灣區扶輪社社長李彥儀李彥儀表示，活動概念源於觀察到當代社會親子溝通和相處方式的改變，希望透過是次填色活動，讓小朋友從小建立孝道的概念，並在過程中與家人互動，增進感情。活動目標是讓參與家庭重拾孝道精神，並將其融入日常生活。「孝親心連心」計劃提倡孝道雙向互動，強調父母慈愛與子女孝順的溫馨交融，並宣揚「關懷、體貼、溝通和陪伴」的重要性，為傳統孝道賦予新的時代意義和核心價值。

身兼孝道推廣委員會名譽顧問、小牧味屋負責人陳德鴻先生對是次活動表示高度讚賞：「很高興看到這麼多幼稚園和小學生熱情參與是次活動，作品水準之高，令人驚喜，亦讓我深切感受到新一代對孝道積極正面的思考。」 他續指，贊助「孝親心連心計劃」源於其母親自小教導「做好事，先做好人」的理念，以及他個人對孝道文化傳承的重視，認為孝道是維繫家庭和社會穩定的重要力量。陳先生亦表示「小牧」的品牌理念與孝道精神不謀而合，「小牧」寓意謙卑和感恩，如同品牌四隻吉祥物般將溫暖傳遞開去。同時，「小牧味屋」秉持的「CEO精神」—— 創新（Creative）、發掘（Excavation）和開拓（Open Up），亦體現了品牌對產品和社會責任的承諾。

各界回響正面 肯定活動意義

是次填色活動獲得評審一致好評。沙田獅子會會長姚至人先生認為同學們參加計劃不僅在於填色技巧，更在於過程中促進親子互動，增進感情，奠定孝道的根基。而雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生則從作品本身出發，讚揚作品充滿童趣，以色彩和線條展現了孩子們對家人的愛，表達了他們對孝道的純真理解。

立法會議員郭玲麗女士認為活動不僅激發兒童創意，更能深化他們對孝道的理解，並提升親子關係。此外，元朗區議員林慧明議員亦從中國傳統美德的角度，指出作品清晰地展現了「百行以孝為先」的精神，並讚賞同學們的作品色彩豐富，線條清晰，文字準確。香港英華書院校長陳狄安先生亦高度評價參加同學的藝術天賦，讚揚其創意豐富，畫工細緻。總體而言，評審們皆認為此次活動在推廣孝道、促進親子關係和培養兒童藝術方面都取得了顯著成效。

優秀作品聯和趁墟展出 誠邀公眾參觀

11幅從逾千份作品中脫穎而出的優秀作品將於明年1月在聯和趁墟展出，讓更多市民有機會欣賞孩子們的精彩創作，共同感受孝道的力量，並從中汲取中華傳統文化的精髓。主辦方誠邀各位市民蒞臨參觀，一同見證小朋友們如何以童真和創意，詮釋孝道的真諦，並支持孝道文化的傳承。

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