冬至節氣2024｜冬至必食4大開運菜　做錯2事蛇年恐無運行　風水師提醒︰勿吃白色湯圓

▲ 冬至必食4大增運餸菜，做錯2件事蛇年恐無運行 張芯薰師傅提醒︰唔好食白色湯圓！

【冬至飯/開運食物/增強運勢/奇門遁甲/張芯薰師傅】冬至快到，這一天不僅是新的轉折點，更是家人團聚的時刻。在這一天，有不少增強運勢的菜式和禁忌需要注意。以下是風水師張芯熏師傅的小貼士，幫助大家在冬至和新的一年行好運！

最新影片︰

▲ 張芯薰師傅的風生水起節目。（影片截圖）

張芯熏師傅最近於Youtube頻道分享冬至開運錦囊，當中提到2025年九運雖然稱不上最好，但總比2024年好一點，而大家做冬當日可借助食物來增強來年運勢，記得準備定以下物品。

蛇年開運｜食物成雙添好運

餸菜方面一般以6度至12度連湯，前菜不計在內。張芯熏師傅提到前菜、開胃菜要揀甜食，如蜜糖合桃、糖漬小番茄，記得桌上要放雙份。倘若冬至以自助餐、盤菜、燒烤形式團圓，同樣可以燒雞、燒雞翼取代。

蛇年開運｜冬至飯增運餸菜

日期：12月21日（星期六）

餐具選擇：使用紅色用具（如餐巾、紙巾、碗、碟等），只用其中一種帶有紅色即可，寓意紅運當頭。

增運必食餸菜：

張芯熏師傅公開4大冬至必吃開運菜，點擊下圖查看詳情：

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蛇年開運｜冬至禁吃食物

1. 豆品類：如豆腐、甜豆、荷蘭豆等豆類品，會帶來不好的運勢。

2. 龍躉：避免食用與生肖相關的食物，龍蝦、龍利柳除外。

蛇年開運｜避免行為

1. 敲擊物品：如筷子、碗等，會影響運程。

2. 打破物品：如碟、碗等，會削弱運勢。誰打破誰無運行！成年工作運會走下坡！

若果來年想搵工、招財運，在冬至前一晚（20號），使用全新紅色或金色利是封，紅色、金色、圖案均可，切忌有與生肖相關圖案或字（蛇/龍）。

寫下出生年月日（時間非必要），並加上「江湖救急」四字。

放入一粒金色圓球朱古力，封口。

放置於床四周的櫃面，三日後（23號）食用朱古力，利是封留待新年放全盒的中間使用，過年後，將之燒掉放入垃圾桶，記得不要掉入馬桶沖走！

希望這些小貼士能幫助你在冬至和新的一年中行好運！

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