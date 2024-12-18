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飲食陷阱｜食三文治切忌配1種飲品易致癌　專家推薦這種食法秒解毒

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【乳酸／加工肉／香腸／火腿／三文治／致癌物】世界衛生組織早年已經將加工肉和紅肉，列為2A級致癌物，但香腸仍是不少人三餐中「老是常出現」的配搭，上至三文治，下至烤肉煎牛扒。台灣有專家建議指出，加工肉品配搭1類飲品一併食用，會增加患癌風險，惟改變食法就能夠巧妙解毒！

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Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

飲食陷阱｜乳酸配加工肉增加致癌物 相隔30分鐘至1小時食用最佳

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在《祝你健康》頻道上釐清坊間關於飲食的迷思，網傳乳酸飲品配三文治食用會致癌，她指出，過往的確有研究指出，臘肉、火腿、煙肉和香腸等紅色加工肉類含硝酸鹽，當加上亞硝酸鹽一同食用，恐防會滋生肉毒桿菌。故此，她建議不要同時食用，或會增加身體毒素。但這2種食物只要相隔30分鐘至1小時後再食用，就能夠成為加工肉品的「解毒劑」，抑制亞硝胺（致癌物質）在體內形成。

飲食陷阱｜烹煮香腸、牛扒前多做1步即可除毒

此外，譚敦慈亦曾在《醫點不誇張》節目上分享健康飲食貼士，指出加工肉品及紅肉已被世界衛生組織（WHO）列為2A級致癌物，但不少美食或餐點都會有這些肉品出現，如三文治、煎牛扒、烤肉等。有見及此，譚敦慈建議3招減少攝入致癌物，呼籲大家煮食前不妨多做一步「除毒」:

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1. 配搭高維他命C的水果

世界衛生組織有研究指出，高維他命C的水果連同加工肉品食用可以減少亞硝胺的形成，減少身體累積過多致癌物。

2. 紅肉先煮後煎 

譚敦慈引述國外研究，指出7成熟或以上的牛扒致大腸癌的風險會比5成熟的低，故此建議牛扒可以先燙熟至5成熟，再放到鍋上煎，能夠降低致癌風險。煎牛扒時亦建議將油塗抹在肉上，而非倒油在鍋中，大大減少用油量。

3. 吃香腸或加工肉品先汆燙後加入蒜、蔥炒熟

譚敦慈指出，食用加工肉品前，可以先汆燙後再烹煮，這樣會減少亞硝胺遇上高溫形成。烹煮時亦可以加入蒜或蔥，能夠增加風味之餘，亦能夠去除亞硝胺。

致癌習慣｜10項日常致癌習慣

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在Facebook分享了10項日常致癌習慣的排名，當中「久坐不動」更是排名第二，因此提醒上班人士最好買會升降的辦公桌儘量站著辦公，減少坐梳化看電視時間，且每坐30分鐘起來伸展與活動。

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抗癌食物｜12大防癌食物清單

台灣營養師程涵宇曾推薦12種抗癌食物，多食用有助降低癌症風險。

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