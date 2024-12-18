ROVER｜新歌多謝粉絲兄弟喜極而泣 年終回顧力數隊友優缺點

▲ ROVER成員（左起）Jason、希晉、Kim、亨仔。

由卓金樂（Kim）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、雷濠權（Jason）4子組成的樂隊ROVER，日前推出新歌《陪我一路漫遊》總結一閃即逝的新人年，記載這年磨合與挑戰下的樂與淚，為繼續遠征揭開序幕。

一年出4首歌，出埠拍團綜、搞九展音樂會、參與音樂劇及大小音樂節，年尾更會孖師兄MIRROR、ERROR登上啟德體育園表演，ROVER出道不足一年已在大小舞台的鞭策下光速成長。今年4首歌曲以「喜怒哀樂」為主旨，終於走到「樂」這一章。

▲ ROVER特意邀請粉絲齊唱新歌《陪我一路漫遊》最後的大合唱部分，並放入歌曲之中。

回顧這一年，4子最想藉音樂多謝身邊幫助過自己，陪伴着自己的人。新歌盛載着ROVER對兄弟、團隊及粉絲滿滿的謝意，當時4子坐在Band房，輪流即興演奏，合力交出至今創作速度最快的作品。

四為一體的修煉過程

上月ROVER舉辦粉絲聚會，台下粉絲有些自《全民造星5》支持至今。加上看到身旁擔任主持的經理人、並肩作戰的兄弟，使4子一唱歌就淚灑台前。

向來是隊內喊包的希晉說：「新歌除了對人講多謝，更想表達我們好感恩；一唱《秒速8公里》時Kim喊，搞到我又喊。最後唱《小伙子》，歌詞實在太表達到我們。看到身邊有他們陪住我，我覺得好開心、好感恩，是喜極而泣。」出道作《秒速8公里》是4子的起點，Kim指一響起前奏，錄音、成團的所有畫面都在腦中浮現，特別感動。

▲ 亨仔感謝經理人寶姐這一年的陪伴：「她好照顧、好錫我們，像媽媽般。」

常言道「夾Band先要夾人」，4子坦言成軍初期個個都好迷惘。從參賽者變成一隊樂隊，不知未來發展方向，也因為彼此不夠熟，歌路沒有共識。Jason說：「那段時間大家都好禮讓，反而不敢嘈交。我們亦未試過如此緊密的工作行程，第一次試各種類型的工作，比較難適應。」

成軍10個月終撑過磨合期，希晉形容4人現在各司其職，缺了任何一個齒輪，均不能前行。4人是可靠的伙伴，好肯遷就大家，也樂於聆聽彼此的意見。

Jason做班長 亨仔是笑匠

有看團綜或ROVER訪問片段的粉絲都知道，4子最愛互窒。若要做年終回顧互講優缺，4子會如何點評對方？

3子指Jason「好在夠認真，也衰在太認真。」因Jason做事專注有條理，如隊內「班長」般督促大家按時工作，有時組員心不在焉，也靠他拉一把。Jason亦同意：「我有少許工作狂，唔做嘢唔舒服，又好少娛樂。他們常常覺得我好認真，叫我放鬆點。」

▲ 身為澳門人的Jason，希望ROVER可登上紅館開騷：「之前不多澳門人有機會在紅館開演唱會，若我可以，都算光宗耀祖！」

擁豐富夾Band經驗的Jason，可成其他成員的取經對象，但常談工作也會認真到悶，或給人一種難以靠近的感覺，希晉說：「我覺得他可以多展現內心一面，我自問未夠了解他，可能現在了解80%，我想100%。」

大隻仔亨仔是隊內的「義氣擔當」，凡有搬運等勞力工作，他必定二話不說幫忙。惟四肢發達，可能頭腦較簡單，工作進度偶有落後，遲到問題也需改善。問到最久試過遲幾耐？亨仔答15分鐘，希晉笑說：「點解我會講係一個問題？多久大家自己衡量啦。」

雖然遲到陋習仍需改善，但希晉亦指亨仔是隊內的開心果。如之前於團綜，亨仔也常常「爆肚」惹笑觀眾：「他成個人都好好笑，常常帶歡樂給大家。」

▲ Kim是團隊的「黑圖擔當」，專捕捉成員醜怪一面。

Kim大讚亨仔EQ高，不太發脾氣，被指責第一時間更會道歉兼表示會改，好肯聽他人意見。亨仔無奈道：「我廢啫！我唔敢發脾氣！」

希晉率直敢言 Kim樂做和事佬

至於獅子座的希晉，做事有主見，常常為團隊提出各項構思。亨仔指希晉性格樂觀正面，當團隊沮喪時總會以正能量語錄鼓勵大家：「佢話唔緊要，我們一定要保持正面的心！只要不斷努力，成功就在你面前！」

Jason亦補充：「他說我們一定要經歷這些，才會成長。」惟希晉同樣好勝心強，爭拗時必是「撑到行」至拗贏為止，他笑說：「一係打和，我唔會輸㗎！」面對強硬的希晉，亨仔笑道：「認輸囉，我認錯就得。」

▲ 早前ROVER參加叱咤903籃球賽，更熱血獻唱《直到世界的盡頭》。

不少爭執源於觀點與角度，4子因太了解對方，也願意讓步。希晉直截了當的敢言性格，其實對團隊溝通也有幫助。「有咩就拎出嚟講，直接鬧交，別放在心內，他思想其實都成熟。」亨仔說。

希晉強調4人是出生入死的好兄弟，漫漫長路若不坦誠溝通，即代表未完全接納大家，故他寧願有話直說，好過收收埋埋。

身為ROVER隊長的Kim，廚藝高超早已是公認的優點。除了照顧團員伙食，其冷靜沉穩的性格亦使他成為ROVER的和事佬，凡出現爭執，他會先平衡兩方觀點，綜合一個合適的解決方案。但希晉、Jason和亨仔亦指他做人有時「太Chill」，Chill過頭易分心。

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終極目標開世巡

出道快一年，4子誓與兄弟繼續遠征，但漫遊至哪裏才是終站？希晉與Jason指Band仔的最終願望是世界巡迴。「大家揸住架車周圍走，沿每一站表演。開一個過萬人的演唱會，讓不同國家的人聽到我們的歌。」亨仔則不敢想太遠，着眼於近期目標：「不用一萬人，能在香港開演唱會，有兩三千人我就好滿足㗎喇！」

▲ ROVER今年密密出騷，人氣扶搖直上，被睇好年尾狂掃新人獎。

今年密密做的ROVER，被看好於年尾頒獎禮上橫掃新人獎，不少樂迷更預測ROVER有機會衝擊叱咤生力軍組合獎。亨仔指「預測咗當贏」，因有機會參與盛事就心足，獎項則順其自然。「有得去頒獎禮已經估唔到，以前在電視機前看，現在竟見到自己。去頒獎禮有個襟章，獎項無得強求，被預測（有獎）已經好滿足！」

化粧：Bryan PoZ, Sharon Lee

髮型：Ryan Tsoi@Beijing Hair Culture Elements,Daniel Ng@Impecc Hair Salon

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