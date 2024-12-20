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精神健康｜人妻遠嫁日本失聯近2年 　揭慘遭家暴「瘦成皮包骨」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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遠嫁日本失聯近2年，人妻慘遭家暴「瘦成皮包骨」，母親促：快回來，別被他打死。

【失聯／家暴／日本】湖南女子曉芳2011年遠嫁日本，2022年後音信杳無，至今已失聯1年8個月，其母黃女士稱，在最後一次通話中，女兒曾提到被丈夫家暴，並被要求支付房租。

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遠嫁日本｜女兒網戀日本男子遠嫁日本

據内地媒體《第一現場》報道，黃女士的女兒向曉芳現年42歲，2009年認識了一位日本網友，網上交往後互生情愫，向曉芳遂前往日本，並自學日語。但好景不長，曉芳最後與這位網戀男子關係走到盡頭。之後，她認識了比她大5歲的現任丈夫，並育有一子。

黃女士表示，女兒在2011年和日本女婿在華容縣舉辦婚禮。之後幾年間，黃女士去過日本橫濱女婿家裡兩次，「那兩次都是女兒女婿一起來接我的，女婿開車，直接到機場接的。」不過，在黃女士第3次去日本時，她隱約感覺不對勁。這次，女婿沒有來機場迎接，也沒有送她到機場，「那個時候，他們的關係已經出問題了。」

自此，向曉芳和家裡的聯繫變少了，後來黃女士又收到關於女兒的一些不好的消息：女兒是在日本的一間便利店工作，女兒女婿分開在樓上樓下住，女婿不允許女兒去看望正在讀國中的外孫。

2022年，女兒換了幾次工作，僅有的積蓄也被耗光，甚至女兒曾為了獲得一次工作機會，需要向有關人員送禮，黃女士把她積攢的6000元（人民幣，下同）轉給女兒，但這筆錢後來又被曉芳退回。

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遠嫁日本｜女兒失聯近2年

自2023年8月黃女士與向曉芳通話後開始失聯。黃女士表示，女兒自此沒有接電話，社交媒體也沒再更新動態。但在最後一次聯繫時，女兒曾提到遭到日本丈夫的家暴，並被要求支付房租。

她又提到，其78歲的丈夫年初時腦梗發作，想盡早再見女兒一面。目前，黃女士正通過賣菜來賺錢籌集路費，並計劃前往日本接女兒回家。

你快回來，別被他打死！

《第一現場》已向中國駐日本大使館反饋相關情況。鄰居易先生透露，黃女士與女兒上一次見面是於2016年，但由於語言不通等原因，日本親家對他們態度冷淡。

結婚之後就有點錢不夠用，有時候家裏還救濟一下，她老公好像不怎麼愛幹活，（失聯前）她娘家給了她7萬元，最後一點存款都給她了。

易先生指，向曉芳與母親最後一次通電話時，曾提到自己準備搬走，不再與丈夫同住，並下定決心要回國，「計劃存點路費，節約點，可以回國以後，還有點錢可以找工作」。

遠嫁日本｜遠嫁日本後瘦到皮包骨

易先生還提到，已有日本博主聯繫自己，可幫忙前往查看向曉芳的現況。在日本博主的幫助下，終於找到了向曉芳，得知家人在找自己，向曉芳亦當場落淚，並表示生活卻有不順，但一切平安。

向曉芳的姐姐透露，目前已和妹妹進行視訊通話。據向曉芳表示，失聯是因為手機卡被其丈夫收走，沒有手機，若要重新辦理則需要取得老公同意。姐姐還表示，在視訊通話時更看見向曉芳已經瘦到皮包骨，

她說自己已經躺在床上有大半年，因為腰椎的原因動不了，也無法站立很長時間。

至於家暴問題，姐姐表示，曉芳的老公以前肯定因房租問題打過她，但現在究竟是家暴，還是自己摔成這樣，還不得而知。如今一家人只希望曉芳能盡快回國，曉芳自己也已打算回國。如果行動不便，有義工可幫她。

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家庭暴力｜日本正實施家暴相關法律

報道稱，日本目前實施的「防止配偶實施暴力及保護被害者相關法律」（簡稱「DV防止法」）於2001年4月13日通過，並於同年10月開始實施。

法律規定，一旦咨詢機構或警方確認受害者正在遭受家庭暴力，則可以要求施暴者6個月內不得靠近受害人工作、休息的地方。6個月內不得給受害人撥打騷擾電話、發騷擾郵件、寄送危險物品，或對受害人進行任何名譽或精神上的攻擊。同時，該法還設有一種驅逐命令，規定受害人離家後的兩個月內，如果回家取行李或物品，施暴者不得待在家中。

2023年的修正案草案把保護令有效期從半年延長至一年，並強化罰則。如果施暴者違反保護令，處罰將從現行的一年以下監禁或100萬日元以下罰款，調整為兩年以下監禁或200萬日元以下罰款。

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