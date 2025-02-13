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牛油推薦︱植物牛油不一定更健康！20款牛油反式脂肪大比拼　營養師推介6款安全之選

食用安全

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

20款牛油反式脂肪大比拼，營養師推介6款安全之選。

【動物牛油／植物牛油／反式脂肪／牛油推薦】不少人為追求健康，都會選擇植物牛油，而非動物牛油，但究竟真相如何？TOPick整理了20款超市常見動植物牛油的反式脂肪含量，並邀請營養師嚴韻倩拆解兩類牛油的分別、分享6款健康之選，以及3大牛油挑選貼士。

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牛油種類︱動物牛油 vs 植物牛油

營養師嚴韻倩表示，⼀般⼈認為植物牛油較動物牛油健康，較少反式脂肪，但事實卻不⼀定。因為動物牛油抗氧化能力較強，不易氧化變質；相反，植物牛油是由液態的植物油，透過氫化、加熱過程轉變為半固體或固體的人造牛油。 「氫化」過程中，原本植物油中的健康不飽和脂肪酸（如亞麻酸、亞油酸）被轉化為飽和脂肪或反式脂肪，就會失去原有的對心血管健康有益的作⽤，長期食用氫化後的油脂亦可致脂肪代謝紊亂。另外，植物牛油亦可能會含有乳化劑、防腐劑、人工色素和調味劑。

牛油推薦︱20款動植物牛油反式脂肪大比拼（排名由低至高）

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比較以上20款牛油，營養師推介其中6款選擇給大家：

嚴韻倩指，根據消委會在2022年檢驗塑化劑及致癌物的安全測試報告中指出，Anchor安佳無鹽牛油、President法國總統無鹽牛油、Lurpak 銀寶無鹽牛油、⼤公司Daisy有鹽牛油，都屬評分較高的牛油品牌；而植物牛油的選擇中，Flora及Meadows的牛油獲得總評5星評分，沒有檢出塑化劑，市民比較可安心食用。

反式脂肪對人體有甚麼害處？

嚴韻倩指，反式脂肪常見於多種加工食品，包括植物牛油、蛋糕、麵包、餅乾及各類油炸食物等，有研究發現，反式脂肪與多種疾病相關，特別是心臟問題:

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牛油健康攝取量

嚴韻倩表示成⼈和兒童的攝取量，應根據總脂肪攝取的比例來調整。根據世界衛生組織（WHO）建議，成人反式脂肪的每日攝取量應少於2克，建議每週不超過1-2湯匙（約15-30克）；小孩每日的牛油攝取量應更謹慎，通常建議每週不超過1湯匙，但具體份量可根據孩子的飲食狀況進行調整。

牛油營養︱挑選健康牛油3大貼士

嚴韻倩表示，健康的牛油應該只有牛奶或奶油成分，⽽不應包含人造添加劑或防腐劑，除此之外，亦應留意其營養標籤及其來源。

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6類人小心食用牛油

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健康問題 營養師 反式脂肪 膽固醇

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