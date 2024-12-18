食物中毒｜15名怡景旅遊內地團團友食物中毒　曾到湛江兩間餐廳用餐

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衞生防護中心今日（18日）公布，5男10女出席一個由怡景旅遊（國際）有限公司舉辦的內地團，並到湛江兩間餐廳用餐後，出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，屬食物中毒群組。

防護中心表示，該個案群組涉及5男10女，年齡介乎57歲至94歲，他們於本月13日至15日參加一個旅行團到廣東，於湛江兩間餐廳用餐後，出現上述病徵。其中14名受影響人士曾在內地或本港求醫，當中兩人回港後就醫，其中一人需入院，經治療後已出院。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括蠔、鮑魚、蝦、海參和魚。個案可能由諾如病毒或副溶血性弧菌引致。



衞生防護中心已將個案的資料通報內地衞生當局，並呼籲於本月13日至15日參加由怡景旅遊（國際）有限公司舉辦的「湛江台山江門三天遊」的人士，致電中心熱線（2125 2670），以便提供適切評估和醫學監察。熱線由明日至24日運作，逢星期一至五上午九時至下午五時。他們如出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。

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