新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽

▲ 江若琳有老公錫，囝囝Owen又精靈可愛，絕對是幸福人妻和人母。

【江若琳/蕭唯展/兒子蕭立鈞】歌手江若琳（Elanne）自從榮升媽咪之後，常掛在嘴邊的一句話就是：「做媽媽真係好開心！」她的確有仔萬事足，全副心機放在1歲半兒子身上，一星期陪足囝囝上5日Playgroup，但原來老公蕭唯展比她更緊張，每日對「大頭蝦」的她發出100種警告，令她哭笑不得。

▲ 新手媽媽江若琳親力親為照顧兒子。（陳慧安攝）

新手媽媽江若琳｜求子困難一度想人工受孕

眼前的Elanne散發住一股溫柔的氣息，比起當媽媽之前更美，每次講起兒子蕭立鈞（Owen），不僅滔滔不絕，更會發自內心地大笑，愛子之情表露無遺，也許變美原因就是多了一份母親的光彩。問到她的求子之路，原來並不平坦，她於2018年與「生煎包王子」蕭唯展結婚，婚後試了4、5年才成功懷上兒子，驀然回首，Elanne覺得一切都是冥冥中自有安排，現在反而覺得兒子選擇了在最好的時間來到，不遲也不早。

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新手媽媽江若琳｜求助中西醫備孕 放下執著即中

Elanne表示：「我一直以為自己應該很容易懷孕，但原來不是的，這麼難的？第一年試了沒有，就想不如試試別人介紹的中醫，也不行，我們甚至最後要向西醫求助，都有想過再不行的話，不如就試人工受孕，去到最後，聽了整個過程，其實都頗艱難的，每天要拮很多針，然後也未必成功。」由於不想捱皮肉之苦，恰巧當時疫情過後，多地宣佈通關，因此兩夫婦決定先去一趟旅行放鬆心情。

就在那一次旅程，Elanne彷彿想通了：「在那個旅程我們就說，其實原來沒小朋友也不緊要，放棄吧，不要再想太多，其實二人世界兩個人到老，然後有空去旅行都可以。」豈料旅行過後，BB竟然來了，最令她感恩的是，那段期間她跟前公司的官司開始有了眉目，並快將告一段落，讓她深信BB選了在最好的時間才出現。

▲ 江若琳求子路並不平坦。（陳慧安攝）

新手媽媽江若琳｜親力親為湊仔：習慣了不能睡

由於對兒子的愛超乎想像，就算初為人母有多辛苦，Elanne也樂於親力親為，絕不假手於人，她笑說：「其實很習慣了，習慣了那種不能睡、吃空氣已經可以生存到的生活，以前我很愛睡，我要睡到日上三竿12點、可以在睡床吃完東西繼續睡的人，很嗜睡超級愛睡覺，但原來生完兒子為母則強的意志力，可以晚上不停起身餵夜奶。」

新手媽媽江若琳｜為歲半仔1星期報5日Playgroup

Elanne覺得媽媽這份「職業」是一門學問，每一天也有不同挑戰：「對我來說照顧小朋友，首先由初生什麼都不懂。好了，去到某個年齡，就開始上Playgroup，然後又要開始建立他的專注力、建立他的社交，很瘋狂，每一個Playgroup都很想去報名，因為現在太多種Playgroup，這個說訓練記憶力，那個又說訓練感統，對嗎？然後這個又說上學上得很開心，見到兒子很開心，又不可以放棄，嘩！到最後我就變成一星期上5日學的媽媽。」就這樣，Elanne每星期管接管送兒子上學放學，非常忙碌，卻樂於其中。

▲ 江若琳講起囝囝即滔滔不絕。（陳慧安攝）

新手媽媽江若琳｜爆老公才是緊張大師

雖然Owen只得1歲半，但Elanne已經很想透過不同的課堂來觀察兒子究竟適合那一條路，她說：「有些小朋友可以去傳統學校或很適合國際學校，我暫時見到他都頗坐得定，還有他頗喜歡看書，他比較喜歡靜一點的方向，我就開始慢慢走向這個方向。」

以為Elanne已經是家中的「緊張大師」？她隨即爆料指老公才是最緊張：「因為我老公太緊張，所以我要在中間學懂平衡。他是緊張到完全跟生兒子之前，他所表達的東西是完全相反，他跟我說：『生兒子好，受傷不怕，踢波一定會跌斷腳，仆一下吧』，生完之後完全不是這回事。」

▲ 江若琳蕭唯展一家三口超幸福。（IG圖片）

新手媽媽江若琳｜緊張爸爸日發100種警告

Elanne「投訴」老公每一天都很煩，會在家庭群組發放一些有關兒童受傷的新聞，令她跟外傭姐姐都倍感大壓力，Elanne反一反白眼說：「因為他每天也有很多警告，日曬又說小心太陽，下雨又說小心淋濕，之後我們兒子學走路，一定會跌碰，兒子未哭他先哭，他真的眼濕，是認真的，真的心痛那種，我說你不要太誇張，他未哭你哭什麼？」她坦言對住老公天天都忍不住反白眼：

他很煩真的很煩，每天也有100樣要小心，唉，所以做人媽媽很累，哈哈。

新手媽媽江若琳｜久違7年出新歌獲老公支持

雖然Elanne口裡笑老公煩，但其實內心很感激老公對她的支持，早前她久違7年再度推出新歌《一直留在心底的事》，蕭唯展也是給予無限支持，而且往往用幽默的方式化解老婆的不安，例如早前Elanne在尖沙咀發生翻車意外，幸好只受輕傷，蕭唯展不但第一時間在社交平台為太太報平安，還不忘幽太太一默：「好彩夠經驗救到架車。」而且事發不久便帶太太和兒子飛到東京旅行散心，希望讓老婆開心起來，絕對是好好先生。

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受盡老公愛護的Elanne，月前終於可以做回自己喜歡的事，就是出歌，她透露出歌也是突如其來想到的事：「是一下閃過的念頭，之前一直忙自己的事情，然後有很多事情處理，忙自己一個法律程序，今年年頭終於放下一個這麼大的包袱，這麼大的烏雲終於離開我了。」

新手媽媽江若琳｜曾自覺沒有東西讓兒子感驕傲

再沒有官司纏身，Elanne可以更專心做全職媽媽，每天陪囝囝上學，照顧兒子起居飲食，什麼也親力親為，但去到某一日，她突然在想：「小朋友長大到一定程度的時候，因為他很喜歡我唱歌給他聽，他每日都有指定歌曲給我唱，然後好像粉絲一樣。其實他都長大了，我是否每天也要在這樣的循環裡面呢？餵奶換片，然後帶上學，哄睡覺這樣。」

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繼而令她反思：「其實我有沒有一樣東西在兒子長大後，他會為媽媽驕傲呢？或者我自己會自豪的呢？看似就沒有，很唏噓，就覺得其實心底裡面有些東西一直很想做，而我一直覺得沒有做好，就是唱歌這個事業。」因此她便開始著手這件事，她坦言入行多年，賺到的不是財富，而是友情，當她向朋友透露出歌念頭，他們隨即幫忙籌辦，最終新歌順利誕生，而且反應很好，相信Owen一定會以媽媽為榮。

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