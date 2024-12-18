綠在區區｜易賞錢×綠綠賞積分兌換計劃　享百佳/屈臣氏/豐澤限時專屬優惠【內附詳情】

▲ 易賞錢×綠綠賞積分兌換計劃，享百佳、屈臣氏、豐澤限時專屬優惠。

屈臣氏集團旗下會員獎賞計劃與環保署「綠綠賞」電子積分計劃合作，共同推出全新積分兌換功能，「綠綠賞」用戶綁定「易賞錢」賬戶後即可兌換積分，更享百佳超級市場、屈臣氏及豐澤會員專屬優惠。即睇優惠詳情！

綠在區區｜綠綠賞用戶數量突破100萬 下月積分可換超市禮券

綠在區區｜易賞錢×綠綠賞積分兌換計劃

即日起，「綠綠賞」用戶可透過手機應用程式綁定「易賞錢」會員帳戶，即可以100「綠綠賞」積分兌換50「易賞錢」積分。兌換後的積分可於屈臣氏旗下零售品牌百佳超級市場、屈臣氏及豐澤，換領「綠綠賞」會員專屬獎賞產品及現金券。

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綠在區區｜「綠綠賞」會員享專屬優惠詳情

百佳超級市場

無招紙蒸餾水：300積分

佳之選三摺式抹手紙：500積分

佳之選非籠養雞蛋：900積分

佳之選急凍有皮三文魚柳：2,200積分

屈臣氏

Naturals by Watsons 沐浴露、洗髮露及護髮素補充裝：各1,000積分

Naturals by Watsons 補充鋁樽：1,900積分

豐澤網店

滿$150減$10綠在吃喝產品優惠券：500積分

滿$500減$40綠在吃喝產品優惠券：2,000積分

優惠日期：即日起至2025年3月16日

▲ 100「綠綠賞」積分兌換50「易賞錢」積分。（環境保護署圖片）

綠在區區｜賬戶綁定及積分兌換方法

於「綠綠賞」手機應用程式內綁定「易賞錢」帳戶；

輸入收到的驗證碼，認證成功後即可開始兌換電子積分；

點擊「易賞錢」手機應用程式主頁下方「綠綠賞」，再點擊「積分兌換」即可進行兌換。

（帳戶綁定時，兩者賬戶所登記的電話號碼必須一致，並確保應用程式已更新至最新版本）

優惠資訊來源：Facebook易賞錢

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