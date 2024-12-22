羅生門事件｜養到女兒18歲驗DNA驚覺「不是親生」　怒告妻子卻有另一版本法官咁判

▲ 黎女士稱當時是帶肚結婚，並稱丈夫已知情，但對方卻表示並不知情，變成羅生門事件。（《影后》劇照）

俗話說，清官難審家庭事。內地一名男子結婚近20年始知大女兒並非親生，然後將妻子告上法院，最令人感到驚奇的是，其妻子聲稱丈夫早已經知悉自己懷有別人的孩子。羅生門的說法令整件事變得極度撲朔迷離，最後兩人經調解而結案。

綜合內地媒體報道，事件發生在廣東東莞，丈夫是湖北籍姓古，而妻子姓黎。據指，兩人認識後短時間便結婚，而當時妻子已懷有大女兒，過了一段時間，黎女士再誕下二女兒。過了18年，古男突然帶兩名女兒做親子鑑定（DNA），發現大女兒並非自己親生，憤而向黎女士提告，並要求賠償23萬人民幣（約25萬港元）。

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根據黎女士的解釋，在結婚領證的時候她已經如實告訴丈夫已經懷孕，而當時兩人並未有性行為，所以照道理丈夫是應該知道腹中孩子並非自己親生的。

但是，古先生卻指出自己「亳不知情」，他指出當時知道妻子懷孕了，感到非常興奮，他說沒想到在短時間內就可以成為父親，但他直指全然不知道孩子並非自己的骨肉，

要不然自己也不會娶她，如果我知道我是絕對不要的，誰會幹那種傻事。

古先生之意是認為妻子隱瞞孩子親生父親的身份，給自己「戴綠帽」。對於丈夫的指控，黎女士感到極之心寒，堅持對方是一早知情的，

我覺得他太沒良心了，他冤枉我了！

案件由湖北通城縣法院審理，由於雙方各執一詞，並沒有實質證據證明各方的說話，所以法院對兩人進行調解，最後兩人達成和解，小女兒由古先生撫養，而黎女士自願地向古先生賠償5萬元人民幣（約5.35萬港元）。

事件曝光後，不少網友不在爭論事件中的誰對、誰錯，反倒討論起此類案件應該做到「男、女平等」，「挺好，不知道男的出軌有私生子，會賠償妻子錢不？有這種案例嗎？」、「我只能說沒見過男性有私生子，賠女生的案例，男性拿夫妻共同財產養外頭的孩子，為什麼不賠，看不懂。」

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