  • 13°C
香港時間：20241222日 (日) 08:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅生門事件｜養到女兒18歲驗DNA驚覺「不是親生」　怒告妻子卻有另一版本法官咁判

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

黎女士稱當時是帶肚結婚，並稱丈夫已知情，但對方卻表示並不知情，變成羅生門事件。（《影后》劇照）

俗話說，清官難審家庭事。內地一名男子結婚近20年始知大女兒並非親生，然後將妻子告上法院，最令人感到驚奇的是，其妻子聲稱丈夫早已經知悉自己懷有別人的孩子。羅生門的說法令整件事變得極度撲朔迷離，最後兩人經調解而結案。

綜合內地媒體報道，事件發生在廣東東莞，丈夫是湖北籍姓古，而妻子姓黎。據指，兩人認識後短時間便結婚，而當時妻子已懷有大女兒，過了一段時間，黎女士再誕下二女兒。過了18年，古男突然帶兩名女兒做親子鑑定（DNA），發現大女兒並非自己親生，憤而向黎女士提告，並要求賠償23萬人民幣（約25萬港元）。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

根據黎女士的解釋，在結婚領證的時候她已經如實告訴丈夫已經懷孕，而當時兩人並未有性行為，所以照道理丈夫是應該知道腹中孩子並非自己親生的。

但是，古先生卻指出自己「亳不知情」，他指出當時知道妻子懷孕了，感到非常興奮，他說沒想到在短時間內就可以成為父親，但他直指全然不知道孩子並非自己的骨肉，

要不然自己也不會娶她，如果我知道我是絕對不要的，誰會幹那種傻事。

古先生之意是認為妻子隱瞞孩子親生父親的身份，給自己「戴綠帽」。對於丈夫的指控，黎女士感到極之心寒，堅持對方是一早知情的，

我覺得他太沒良心了，他冤枉我了！

案件由湖北通城縣法院審理，由於雙方各執一詞，並沒有實質證據證明各方的說話，所以法院對兩人進行調解，最後兩人達成和解，小女兒由古先生撫養，而黎女士自願地向古先生賠償5萬元人民幣（約5.35萬港元）。

事件曝光後，不少網友不在爭論事件中的誰對、誰錯，反倒討論起此類案件應該做到「男、女平等」，「挺好，不知道男的出軌有私生子，會賠償妻子錢不？有這種案例嗎？」、「我只能說沒見過男性有私生子，賠女生的案例，男性拿夫妻共同財產養外頭的孩子，為什麼不賠，看不懂。」

相關報道：

婚姻之道｜兒子不似自己人夫要求驗DNA　結果證親生太太卻因2理由提離婚

DNA檢測｜孩子愈大長相愈不似自己　人夫心生疑雲欲驗DNA妻崩潰吐真相

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜
17:42 2024/12/09
BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜
準媽媽｜37歲黑澀會女星宣佈懷孕3個月　被男友改變不生B想法：他給予我信心
17:57 2024/12/10
準媽媽｜37歲黑澀會女星宣佈懷孕3個月　被男友改變不生B想法：他給予我信心
夫妻關係｜湯洛雯晒婚禮片賀結婚1周年　馬國明分享和睦小秘訣：只要愛對方就會相互遷就
14:21 2024/12/13
夫妻關係｜湯洛雯晒婚禮片賀結婚1周年　馬國明分享和睦小秘訣：只要愛對方就會相互遷就

你可能感興趣

BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜
17:42 2024/12/09
BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜
準媽媽｜37歲黑澀會女星宣佈懷孕3個月　被男友改變不生B想法：他給予我信心
17:57 2024/12/10
準媽媽｜37歲黑澀會女星宣佈懷孕3個月　被男友改變不生B想法：他給予我信心
夫妻關係｜湯洛雯晒婚禮片賀結婚1周年　馬國明分享和睦小秘訣：只要愛對方就會相互遷就
14:21 2024/12/13
夫妻關係｜湯洛雯晒婚禮片賀結婚1周年　馬國明分享和睦小秘訣：只要愛對方就會相互遷就
夫妻之道 網絡熱話 懷孕 性行為 出軌 結婚 法官 人民幣

最高瀏覽

結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
急症室最長等候時間（12月22日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月22日 時間04:05）
星二代｜李克勤大仔獲頂尖學府提前錄取　難掩喜悅與同學逐一擊掌
星二代｜李克勤大仔獲頂尖學府提前錄取　難掩喜悅與同學逐一擊掌
校園直擊︱近2千嘉賓校友慶祝九華100周年校慶　舊生李家超：以身為華仁仔自豪
校園直擊︱近2千嘉賓校友慶祝九華100周年校慶　舊生李家超：以身為華仁仔自豪