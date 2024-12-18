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啟德體育園｜演唱會5萬人出入有特別交通安排　擬設跨境巴士套票

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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啟德體育園舉將舉辨大型活動，交流安排受到關注。（啟德體育園提供）

啟德體育園明年將會有Coldplay、周杰倫演唱會，繁忙時間交通安排受到關注。政府表示，正在研究使用跨境巴士套票，亦對利用渡輪疏散人群持開放態度。

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港鐵屯馬綫研空車專門疏散人流

明年Coldplay和周杰倫演唱會，有場次在平日舉行，觀眾入場時間正值放工的人流高峰期。「A4」立法會議員楊永杰昨日在立法會口頭質詢，問到進場和離場安排如何。

市民前往啟德育園各個場館，主要是在港鐵啟德站和宋皇臺站下車，步行路程約10至15分鐘。署理保安局局長卓孝業指，當啟德體育園有大型活動，港鐵會事先與園方和運輸署、警務處溝通，作出詳細規劃，包括加強鐵路服務和車站客流安排。港鐵在活動當日將加派人手及增加乘客資訊，亦會與政府跨部門協調小組緊密溝通，密切留意活動進程包括天氣狀況，有需要時會作出應變。

而散場時，屯馬線亦可加密班次接載乘客，班次可與早上繁忙時間一樣頻密，當中可安排空車專門疏散啟德站和宋皇臺站的人群。

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以九龍城碼頭渡輪疏散　持開放態度

巴士方面，園區周邊有超過40條路綫，而在活動舉辦時，運輸署會按照規模和需要，開辦特別巴士服務。至於渡輪疏散，卓指會場步行15分鐘可到達九龍城碼頭，有北角至九龍城航綫，雖然其他交通工具較為有效率，但政府亦對是否採用渡輪疏散人群持開放態度。

至於園方安排的旅遊巴安排，卓孝業透露園方已經和跨境巴士公司正在商議，為跨境旅客提供套票，以提升旅客體驗。

楊永杰進一步指，平日放工時間屯門綫已經多人，未必能讓數萬名參加者順利準時到場，問會否有特別巴士班次由紅磡站駛往體育園，以及會否有特別渡輪班次由中環前往九龍城碼頭。

運輸及物流局副局長廖振新表示，現時啟德站和宋皇臺站在下午繁忙時段的載客率低於50%，認為足以應付。他說，港鐵會特別留意兩個站及轉車站的情況，適時採取措施疏導入場觀眾。廖振新又指，未來的測試會包括傍晚繁忙時段的交通人流安排，並會測試巴士、渡輪等不同方案。

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