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國民教育｜教育局倡幼稚園率親子同遊國安展　家長唱國歌表現尊重樹立榜樣

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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所有受政府資助幼稚園每年須為家長舉辦至少1項與國民教育相關活動。（資料圖片）

教育局本學年起要求所有受資助幼稚園每年為家長舉辦至少1項與國民教育相關活動。教育局今日（18日）發布《家校合作推展幼稚園國民教育參考指南》，倡安排親子同遊國家安全展覽廳，並在奏唱國歌的場合上，讓家長表現出尊重態度，以助子女「內化」對國旗及國歌的尊重。

今年施政報告提出預留5,700萬元撥款，為參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園提供一筆過津貼，加強支援幼稚園透過家校合作推展國民教育，加強家長對中華文化和國家發展的認識，以協助家長培育子女對國家的歸屬感、自豪感及愛國情懷。

教育局今向全港受計劃資助的幼稚園發通函，指每間幼稚園可按學生人數獲發5萬元或8萬元津貼，並要求幼稚園須訂立清晰目標和推行策略，校方亦應透過問卷及家長意見調查等方式評估活動成效，確保活動內容符合《幼稚園教育課程指引》及《家長教育課程架構（幼稚園）》的理念和要求，並須符合《基本法》及《國家安全法》等。

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《家校合作推展幼稚園國民教育參考指南》指，幼稚園的家長教育或親子活動應涵蓋能提升家長對中華文化、生活習俗、藝術及國家的發展和成就等方面的認識，以及正確價值觀，讓家長有信心和能力透過家校合作培養子女的國民身份認同、對國家的歸屬感及作為中國人的自豪感。

指南列出8個課題，包括「傳統節日、「傳統中國藝術」、「生活習俗」、「中國古代偉大發明」、「國家象徵的事物」、「國家近年的成就」，以及「對國旗、國徽、國歌、區旗及區徽的認識及應有的態度，包括升國旗儀式和當國歌奏起時須表現莊嚴和尊重的態度」。

指南詳列多項活動建議，包括由幼稚園舉辦本地親子文化之旅，進行體驗式學習，例如：

  • 同遊覽金紫荊廣場、香港回歸紀念塔、香港抗戰及海防博物館、國家安全展覽廳等，「實地講解香港回歸祖國及香港自古以來便是中國的一部分，幫助他們共同感受國民身份和國家安全的重要」
  • 遊覽名勝古蹟、觀賞文藝表演或展覽，讓家長與子女共同探索中華文化的不同面貌，提升兒童對國家傳統文化的認識，初步培養愛國情懷
  • 參觀有關國家航天的展覽，講述國家科技人員努力奮鬥的精神，為國家的科技發展作出貢獻，讓家長了解如何從這些成功故事培養子女貢獻國家和人民的責任感，及作為中國人的自豪感。

 

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指南亦建議家長樹立榜樣，幼稚園可提供合適的教育和親子學習機會，加強幼兒的正確行為，例如家長在奏唱國歌的場合表現出尊重的態度，能對子女產生潛移默化作用，有助子女內化對國旗、國歌的尊重；校方事前可請家長先閱讀關於奏唱國歌時應有的禮儀。

教育局通函提醒，學校不得將津貼用於舉辦非本地進行的活動、聘請員工、舉行與推展國民教育家長或親子活動無關的一般聯誼、慶典活動或興趣班等，以及不得用於支付活動的飲食開支，但與推展國民教育家長或親子活動相關的活動材料除外。

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