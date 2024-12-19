李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片 感激爸爸李盛林長期陪伴復康
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 30 分鐘前
【李啟言/阿Mo/李盛林/So Ching/蘇芷晴】男團MIRROR在2022年7月28日在演唱會期間發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創至今兩年多，仍然需要留醫接受治療。直至今晚（18日）阿Mo首度公開病房照片，相中見身穿病人服的他疑似揸機自拍，是他相隔14個月首度再度更新IG。
李啟言傷勢｜阿Mo首公開穿病人服照片
從相片中可見，估計阿Mo坐在醫療設備上，身前有一部手機，並見到他有半邊手臂。而站在其身旁的爸爸李盛林牧師。阿Mo以英文留言道：
可能是唯一一個如此愛我並真正關心我每天每一絲毫進步的人（Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.）
李啟言傷勢｜阿Mo未有提及女友So Ching
不過，在其帖文中未有提及女友蘇芷晴（So Ching）。自發生事故後，阿Mo一直未有公開亮相，只是由牧師父親李盛林每周發代禱信交代狀況，阿Mo社交平台最近一次更新，已經是去年10月，當時由女友So Ching代為協作發文，直至18日晚上，阿Mo終於再更新社交平台，並首度曝光穿上病人服的照片。
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李啟言傷勢｜Mo父盼司法能還兒子一個公道
Mo父李盛林牧師曾在代禱信中表示，期望司法過程能彰顯公平公義，還兒子阿Mo失去青春歲月和活動能力的一個公道。李盛林亦曾在信中無奈稱，阿Mo受傷前對自己要求很高，惟如今連輕微移動手腳、搔癢等簡單動作都無法自理，對每件事都要要求他人幫助感到辛苦和無奈，包括坐姿要是坐歪亦要別人幫忙調正，故擔心給他人帶來麻煩。
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