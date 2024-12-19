洪朝豐近況︱洪朝豐分享近照迎65歲生日　抗舌癌7周年：繼續感受生命

▲ 洪朝豐分享近照迎65歲生日。

【洪朝豐 / 舌癌 / 癌症】在90年代於電台界紅極一時，後來與寶詠琴「姊弟戀」更一度為城中熱話的洪朝豐，在明年1月5日正式65歲，他在日前於個人社交網上載在3個不同的蛋糕前所拍的照片。

從相片所見，戴黑色冷帽他精神不錯，他並寫：「還有三個星期便65歲了！Happy birthday to me !!」並獲不少網民送上祝福。

另外，洪朝豐早前在個人社文平台以「舌癌手術七週年」為題發文，表示：「今年，過得特別慢。就這樣吧，繼續感受生命吧。生命是一朵花。需要我們細心呵護。」、「我們不要過份糾結於過去，於當下，於明天。就讓我們感恩一切吧。」

64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心 兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發

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洪朝豐近況︱寶詠琴戀情轟動一時

洪朝豐在1983在香港電台擔任DJ入行，由他主持的《日月星辰》深受聽眾歡迎，當年新城電台更以年薪達7位數字邀請洪朝豐過檔，風頭一時無兩。

他，就讀中文大學時認識了葉桂好，二人於1983年結婚，並育有一子，可惜婚姻只維持了6年。

在1998年，洪朝豐與年長6歲的寶詠琴相戀，二人愛得高調，寶詠琴更以「置之死地而後生」形容二人的關係。不過，洪朝豐於1999年被拍到跟一名男子在大連出入酒店，這段「洪寶戀」一度結束，雙方在2000年復合，寶詠琴指洪朝豐患兩極性情緒錯亂，故體諒對方異行，但復合不足半年再次分手。

後來，可惜二人分手時更激發罵戰，當時患上躁狂症的洪朝豐更曾稱：「我一隻手指捽死佢！」。而寶詠琴因癌症纏身，在2003年4月20日不幸病逝，終年49歲。

▲ 洪朝豐曾是當紅DJ。

洪朝豐近況︱人生經歷充滿戲劇性

在2017年，洪朝豐確診患上舌癌，癌細胞又擴散至淋巴，他要割脷保命，可是之後嗓音受影響，進食失去味覺。幸好前妻葉桂好重情重義，一直在他的身邊照料。

但在2018年再發現淋巴癌，洪朝豐人生跌至谷底。2019年，洪朝豐發現小腸有腫瘤，進行手術切除後，幸證實腫瘤屬良性。

翌年，他於社交平台公開性取向宣布出櫃，以《六十出櫃書》為題撰文寫道：「我終於出櫃了，就在六十歲，甲子之歲，重頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。」

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洪朝豐近況︱曾被懷疑企圖自殺

而在今年9月8日，洪朝豐突然在個人社交平台以《再會了》為題發文，當中提到：「果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。」、「永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。」

此外，洪朝豐更指：「永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。」、「再會了，三千大千世界，我們終於再見了。」

因此引來網民擔心他企圖自殺，幸好洪朝豐在9月9日凌晨在社交平台報平安，表示只是一篇文藝創作，並不是要自尋短見，為自己令眾關心他的朋友擔心致歉。

▲ 洪朝豐

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