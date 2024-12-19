網絡熱話丨加國周大福遭6匪持錘搶劫 保安僅舉機拍片 劫匪跌倒未上前抓捕惹議

【周大福/搶劫/保安】遊加注意！本月16日周大福於多倫多費爾維尤購物中心（Fairview Mall）的分店遭6名劫匪入內搶劫後逃去，令人驚訝的是，商場保安事發時，只是用手機拍片，全程沒有出手阻止。

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根據網上瘋傳的片段，6名劫匪作案期間均戴著面具和手套，期間有2名保安到場，不過全程沒有入店內阻止，只是站於店外用手機拍攝。而當劫匪們衝出店外逃去時，一名身穿灰色外套的賊人更不慎於保安前跌倒，面對當時近在眼前的賊人，該名保安員亦沒有上前捉拿，只是繼續任由對方跑走，自己則在後方「施施然」上前追趕。據了解，涉事的周大福去年12月才開業，已非第一次遇劫，今年2月亦曾被打劫。

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當地警方表示事發於周一下午1時許，當時戴上面具和手套的6名劫匪，用錘砸碎店內玻璃櫃，便急速將店內大量珠寶洗劫一空，然後再乘車逃去，但在離開時曾與另一輛車發生碰撞，賊人之後再落車上第2輛車逃離北約克區。而遭碰撞的汽車司機已被送往醫院，並無大礙。警方事後已尋獲賊匪的第2輛汽車，而6名劫匪則仍然在逃。

多倫多警方指截至上周當地今年已經有43宗珠寶店搶劫案，而去年同期僅僅只有21宗，增長幅度已經超過了100%。珠寶店搶劫案急升，而華資的金行亦屢成對象。12月4日，位於萬錦市Markville Mall的六福珠寶店亦曾遭10名蒙面賊搶劫。

影片曝光後，隨即於網上引來熱議，不少網民留言取笑全程旁觀的保安，笑他們「錫身」、「同黨」。

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