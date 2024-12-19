  • 16°C
香港時間：20241219日 (四) 12:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話丨加國周大福遭6匪持錘搶劫 保安僅舉機拍片 劫匪跌倒未上前抓捕惹議

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【周大福/搶劫/保安】遊加注意！本月16日周大福於多倫多費爾維尤購物中心（Fairview Mall）的分店遭6名劫匪入內搶劫後逃去，令人驚訝的是，商場保安事發時，只是用手機拍片，全程沒有出手阻止。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

根據網上瘋傳的片段，6名劫匪作案期間均戴著面具和手套，期間有2名保安到場，不過全程沒有入店內阻止，只是站於店外用手機拍攝。而當劫匪們衝出店外逃去時，一名身穿灰色外套的賊人更不慎於保安前跌倒，面對當時近在眼前的賊人，該名保安員亦沒有上前捉拿，只是繼續任由對方跑走，自己則在後方「施施然」上前追趕。據了解，涉事的周大福去年12月才開業，已非第一次遇劫，今年2月亦曾被打劫。

點擊圖片放大
+10
+9

當地警方表示事發於周一下午1時許，當時戴上面具和手套的6名劫匪，用錘砸碎店內玻璃櫃，便急速將店內大量珠寶洗劫一空，然後再乘車逃去，但在離開時曾與另一輛車發生碰撞，賊人之後再落車上第2輛車逃離北約克區。而遭碰撞的汽車司機已被送往醫院，並無大礙。警方事後已尋獲賊匪的第2輛汽車，而6名劫匪則仍然在逃。

多倫多警方指截至上周當地今年已經有43宗珠寶店搶劫案，而去年同期僅僅只有21宗，增長幅度已經超過了100%。珠寶店搶劫案急升，而華資的金行亦屢成對象。12月4日，位於萬錦市Markville Mall的六福珠寶店亦曾遭10名蒙面賊搶劫。

影片曝光後，隨即於網上引來熱議，不少網民留言取笑全程旁觀的保安，笑他們「錫身」、「同黨」。

點擊圖片放大
+6
+5

相關影片:

網絡熱話｜男子不懂游水「被分手」憤而投河 靠羽絨漂浮500米奇蹟保命

網絡熱話｜收空姐紙巾驚現神秘符號港男憂是邪教密碼 網民笑稱「想同你表白」同行揭真相

網絡熱話｜何伯何太現身公立醫院 網民翻查發現疑似去呢科覆診取藥

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
12:42 2024/10/28
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
10:31 2024/10/29
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女遊港住酒店半夜枕頭底驚現針頭　慘被拮傷惹HIV恐慌酒店事後咁回應
12:37 2024/11/05
網絡熱話｜內地女遊港住酒店半夜枕頭底驚現針頭　慘被拮傷惹HIV恐慌酒店事後咁回應

你可能感興趣

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
12:42 2024/10/28
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
10:31 2024/10/29
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女遊港住酒店半夜枕頭底驚現針頭　慘被拮傷惹HIV恐慌酒店事後咁回應
12:37 2024/11/05
網絡熱話｜內地女遊港住酒店半夜枕頭底驚現針頭　慘被拮傷惹HIV恐慌酒店事後咁回應
健康問題 網絡熱話 周大福 搶劫 多倫多

最高瀏覽

肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
心肌梗塞｜46歲名廚突心肌梗塞猝死　離世前2天仍直播整蛋糕
心肌梗塞｜46歲名廚突心肌梗塞猝死　離世前2天仍直播整蛋糕
胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】
胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】