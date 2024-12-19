李啟言傷勢｜阿Mo留醫2年半獲父無微照顧　李盛林身形暴瘦發代禱信：治療有良好成效

▲ 為了照顧兒子， Mo父李盛林牧師可謂衣不解帶，以致身形日漸清瘦。

【李啟言/阿Mo/李盛林/So Ching/蘇芷晴】男團MIRROR在2022年7月於紅館舉行演唱會發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）受重創，至少仍留院接受治療。直至18日晚，阿Mo終於再更新社交網分享與父親合照，Mo父一直無微不至照顧愛兒，原本微胖的身形明顯暴瘦，讓人心痛，不過他依然堅強面對逆境，上周還發代禱信指兒子治療有良好成效。

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李啟言傷勢｜傷後2年5個月首發文感激父親

自發生事故後，阿Mo一直未有公開亮相，只是由牧師父親李盛林每周發代禱信交代狀況，阿Mo社交平台最近一次更新，已經是去年10月，當時由女友So Ching代為協作發文，直至18日晚上，阿Mo終於再更新社交平台，並首度曝光穿上病人服的照片，而爸爸則站在他身旁。

他留言感激父親一直對他的照顧：

可能是唯一一個如此愛我並真正關心我每天每一絲毫進步的人。

相中阿Mo的一隻手臂入鏡，而Mo父則戴上口罩，露出半副眼鏡，身材明顯瘦了一圈。

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李啟言傷勢｜Mo父衣不解帶照顧愛兒身形暴瘦

自從阿Mo受傷後，年邁的Mo父衣不解帶照顧愛兒，從舊照可見Mo父原本身形微胖，有一個肚腩，但自從兒子出事後，本在外地的他即跟太太趕返回香港，日夜奔波照顧兒子，並每周為兒子發代禱信，給予兒子支持和信心，鼓勵他努力接受治療，陪伴他向康復之路進發，如今兩年多過去，Mo父的大肚腩不見了，網民皆表示心痛：「爸爸個肚腩無咗」、「求主繼續保守你們一家」、「可憐天下父母心！」

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李啟言傷勢｜最新代禱信交代兒子近況

此外，Mo父在上周發出第125封代禱信，交代了兒子最新情況，他指阿Mo用上中西結合治療，過去一直有服中藥和做穴位針灸，除了調理身體和血氣的運行，也藉針灸幫助促進身體各項機能，以幫助摘除尿喉尿袋和調理身體各樣的不適。

幸日子有功，近半年阿Mo已不需要再服用中藥了，針灸的反應亦比以往大，藉着針灸刺激，手肘的肌肉可在治療師的帶動下，有輕微對抗地心吸力的活動反應。西醫方面，西醫對脊椎創傷的各種藥物和物理治療儀器的幫助，旨在穩定阿Mo的身體狀況，盡量保持正常，避免肌肉萎縮和功能退化。

李啟言傷勢｜治療有良好成效

最近因為阿Mo的身體狀態穩定正常，便開始嘗試採用創新治療，包括「脊椎神經刺激器SCS」與細胞療法，亦明顯產生了比預期更好的成效；另外，阿Mo的神經線受刺激而帶動肌肉逐漸產生反應，上胸膛及左右手臂的感受更逐漸回歸，第5和第6節頸椎也開始有所反應，Mo父希望大家為阿Mo另一階段的治療禱告，因為不單使阿Mo有盼望，更能讓同路人有治療的曙光。

由於阿Mo出事後，女友So Ching（蘇芷晴）一直不離不棄，但阿Mo今次發文字裏行間就未有提及女友，So Ching暫時亦未有任何表態，因此惹起網民揣測兩人現時關係。

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