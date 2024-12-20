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Sick問識答｜天氣凍容易心臟病發？　醫生拆解血壓波動成因+4招預防

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

一轉天氣容易病，天氣凍除了要注意保暖，亦要注意心臟健康。本港心臟專科余卓文醫生提醒大眾，天氣轉冷會增加長者或高血壓患者心臟病發的風險，但年輕人亦切勿掉以輕心。遇上寒流襲港，教大家4招保護心血管健康。

氣溫驟降血壓飆升　血管不勝負荷病發

冬季是心臟病容易發生的時期，香港浸信會醫院心臟中心主任余卓文醫生指出，氣溫轉變會增加心血管負擔，心臟泵血負荷加大，心臟肌肉亦同樣需要更用力泵血至身體各個部位，故此適逢冬季的血壓都會比其他季節稍微飆升。然而，血壓飆升會容易導致血管硬塊突發性缺裂。當血壓飆升加上硬塊缺裂剝落，兩者同時出現會導致心臟負荷過重，繼而引發缺血情況，誘發急性心臟病或心肌梗塞。

冬季心臟病發趨兩極化　3類高危人士須注意

罹患冬季心臟病的高危人士不僅是長者，年輕人亦有機會中招。余卓文醫生指出，有3類高危人士容易出現上述冬季心臟問題：

1. 吸煙人士

血管容易出現栓塞，因吸煙人士的血液會較一般人黏稠，促使血塊形成。當硬塊出現輕微缺裂時，血管就會出現急性血塊堵塞。

2. 高血壓人士

血壓控制不佳，經常波動的人士為高危，容易導致血塊急性缺裂，造成栓塞。

3. 缺乏運動人士

年輕人未必有定期檢查心臟的習慣，當心臟出現硬塊但不自知，或有隱性冠心病的人士，正正是最高危族群。然而出現上述情況後再進行劇烈運動，心臟在從未經訓練下會不勝負荷，繼而誘發急性心臟病。

余卓文醫生提醒，現今社會出現突發性心臟病的情況有兩極化趨勢，高危人士除了年長患者外，近年有年輕化的趨勢，原因是因為都市人的不良生活習慣，如工作繁忙忽略運動、吸煙、飲食不定時、或經常外食等，容易有三高問題；再加上生活壓力等種種因素，觸發早發性冠心病。

4招預防預防冬季冠心病發

要預防冬季冠心病發，余卓文醫生建議可從日常習慣入手。第一，冬天早上起床時要留意房間溫度，盡量保持暖和恆溫，亦要穿著足夠衣服保暖。他解釋，早上血壓一般會比下午或晚上的血壓高，此情況在高血壓人士身上尤其明顯，要留意早上有可能出現突發血壓飆升的情況。

第二，做運動前要做足夠熱身，讓身體先行適應再慢慢加強活動強度，切忌突然做劇烈運動或太辛苦的運動，如避免突然發足狂奔追巴士，走很多樓梯，或挑戰高難度且陡峭的行山路線，做任何體力活動前謹記量力而為。

第三，飲食方面避免吃過飽，建議8成飽和維持健康均衡飲食便可。他提醒，尤其是天氣寒冷容易讓人飲食口味改變，如冬天會偏向多吃濃味或油膩的食物。這些食物會增加膽固醇，促使血管內形成硬塊。飲品方面，亦盡量少喝酒精、咖啡或奶茶。他提醒，高濃度提神飲品含咖啡因，喝太多或太濃同樣會導致心跳上升，情況因人而異。

第四，養成良好生活習慣，吸煙者盡快戒煙，過重人士要適當減肥，普羅大眾亦最好養成運動習慣。

余卓文醫生再三呼籲大眾，切勿忽視心臟問題，一旦感覺心臟不適，或家族本身有基因遺傳的冠心病病史，應儘早求醫做檢查。這類人士做運動前，亦最好諮詢醫生意見，因應體質制定合適的運動或鍛煉方案。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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