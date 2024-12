英年早逝｜28歲新聞主播突腦動脈瘤離世　同事哽咽公佈死訊【附腦動脈瘤破裂5大症狀】

【腦動脈瘤/新聞主播/猝死】美國電視台女主播Ana Orsini上周突然傳出死訊,據悉因腦動脈瘤破裂離世,得年僅28歲。同事在新聞時段公佈消息時,不禁哽咽,淚灑當場。

最新影片:

綜合外媒報道,美國「KOLD News 13」電視台女主播Ana Orsini,於當地時間16日早上報新聞時段,由同事公佈其死訊,指她因腦動脈瘤破裂不幸離世,得年28歲。

據了解,Ana Orsini在2018年於德州農工大學(Texas A&M University)新聞學系畢業,隨即投入職場在俄勒岡州(Oregon)從事3年晨間及午間主播。2023年6月,她轉職加入「KOLD News 13」電視台,成為「台柱」,被同事譽為「團隊中重要的一員」,不僅領導力強,她亦非常關注的動物權益,做過許多關於保護流浪犬的專題。同事們形容她個性非常風趣,工作時經常在拍攝現場為大家帶來歡樂。她不論在鏡頭前後表裡如一,年輕貌美亦很有急才,形象鮮明入屋,平日訪問中不時提及金句:

Let the women do the work!