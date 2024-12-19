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英年早逝｜28歲新聞主播突腦動脈瘤離世　同事哽咽公佈死訊【附腦動脈瘤破裂5大症狀】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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【腦動脈瘤／新聞主播／猝死】美國電視台女主播Ana Orsini上周突然傳出死訊，據悉因腦動脈瘤破裂離世，得年僅28歲。同事在新聞時段公佈消息時，不禁哽咽，淚灑當場。

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綜合外媒報道，美國「KOLD News 13」電視台女主播Ana Orsini，於當地時間16日早上報新聞時段，由同事公佈其死訊，指她因腦動脈瘤破裂不幸離世，得年28歲。

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據了解，Ana Orsini在2018年於德州農工大學（Texas A&M University）新聞學系畢業，隨即投入職場在俄勒岡州（Oregon）從事3年晨間及午間主播。2023年6月，她轉職加入「KOLD News 13」電視台，成為「台柱」，被同事譽為「團隊中重要的一員」，不僅領導力強，她亦非常關注的動物權益，做過許多關於保護流浪犬的專題。同事們形容她個性非常風趣，工作時經常在拍攝現場為大家帶來歡樂。她不論在鏡頭前後表裡如一，年輕貌美亦很有急才，形象鮮明入屋，平日訪問中不時提及金句：

Let the women do the work!

同事難掩不捨 哽咽公佈死訊

公佈Ana Orsini死訊的新聞時段，其中一位主播Carsyn Currier淚灑當場，哽咽坦言對於這個好同事的離世感到非常突然和震驚，隨後亦在Instagram發文哀悼：

有時返早班有點辛苦，但每當我知道當天是和她搭檔，一切都會變得順心順利。

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電視台亦回播Orisini第一次登上主播台的片段，以紀念她為新聞的貢獻，「她很有同理心，總為很多人挺身而出，是一縷陽光」。

腦動脈瘤｜或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾接受記者訪問時指，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但20、30歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3-4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀:

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

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