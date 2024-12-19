車婉婉推薦：大學科研、香港製造  1+1免疫至強組合  蟲草補氣管  靈芝強免疫  

「有時真係好想瞓多陣，但係一諗到公司同屋企仲有好多嘢要做，就真係瞓唔著...」相信好多在職朋友，尤其是為人父母者都會有同感！休息不足，好易影響身體免疫力，到底怎樣才能解決？最近，同樣經常因工作關係要「捱更抵夜」的車婉婉，就分享如何在極度忙碌的生活中保持最佳狀態！

工作家庭事務繁重 休息不足影響健康

身兼多職的車婉婉本身已經忙到不得了，工作多到做不完，還要照顧家人和小朋友，時間永遠不夠用，在長期捱夜的情況下，除了經常容易患病，一病更會引起呼吸道不適，易咳和氣喘。就算有時間休息也睡得十分差，睡眠質素不太理想。「加上疫情後，身體的抗病力比以前弱，較以往更易生病。但最近我搵到綠養坊免疫1 + 1至強組合——『至尊蟲草王』及『靈芝專方』，雙管齊下改善呼吸道健康，強化免疫力，同時改善睡眠質素！」

至尊蟲草王 補肺強氣管

作為歌手、主持，婉婉特別注重氣管和呼吸道健康：「氣管狀態直接影響到唱歌和作為主持的表現，所以一定要好好保養。」「至尊蟲草王」糅合了3種珍貴的蟲草成分，其中「中華被毛孢」更是模擬野生蟲草的DNA排序，功效媲美野生蟲草。再加上發酵蟲草菌粉Cs-4、蟲草提取物，以及黃芪、桔梗等天然成分，不僅可以補氣養血，還能清熱化痰，有效改善氣管不適、咳喘等問題。產品更經醫護人員真人測試實證，90%醫護用家認同有效改善氣喘，4星期改善體質*，是醫護推薦信賴之選！

▲ 車婉婉靠「至尊蟲草王」改善氣管不適及咳喘等呼吸道問題。

婉婉說： 「我每天兩粒『至尊蟲草王』，補養好呼吸道，現在不只有好聲音，更有好身體。 小朋友都可以都食，打造強健抗病體質！ 」至尊蟲草王無藥性配方，性質溫和，補而不燥，適合每天服用，絕對是全家人的保健首選！

靈芝專方：全方位提升免疫力

靈芝數千年來被視為百草之王，能補五臟之氣，滋養五臟六腑，強化免疫力。「靈芝專方」由50%「靈芝子實體（即靈芝提取精華）」和50%「全破壁靈芝孢子」配合而成，助服用者內在調理，滋補五臟，更快地被人體吸收，加強提升人體免疫力。經大學科研證實，「靈芝專方」有效提升熟睡時間，改善睡眠質素，讓你每朝精神奕奕。

婉婉分享其親身經驗說：「『靈芝專方』有效幫助我改善睡眠時間，讓身體每日得到充分休息。每日兩粒，免疫力夠strong，一覺瞓天光。」的確，睡得到不代表睡得好！要進入深層睡眠，身體才有足夠時間靜止休息，「靈芝專方」有助調節精神狀態，做到「日頭精神，夜晚好瞓」！

▲ 「靈芝專方」以50%「靈芝子實體（即靈芝提取精華）」和50%「全破壁靈芝孢子」結合滋養五臟六腑。

要健康 揀「綠養坊」

車婉婉選擇「綠養坊」，全因「食落肚」一定選擇有信譽的品牌！「綠養坊」在香港已經超過20年，而且全線產品均由香港中文大學附屬機構香港生物科技研究院研發及生產。該研究院獲得香港衛生署頒發的「香港中成藥生產質量管理規範 HKGMP」證書，每批產品均通過國際公認的 SGS 香港通用公證行嚴格檢定，確保所有產品均符合中成藥成分標準，質素如一、功效一致。

工展會攤位編號1B40-41 即場了解詳情

配合一年一度的工展會，綠養坊更於場內設置攤位，想跟車婉婉一樣在任何時候都保持最佳狀態，並獲取產品最新資訊與優惠，緊記展會期間親臨現場（攤位編號1B40-41，近糖街出口）了解詳情！



工展會舉行時間：2024年12月14日至2025年1月6日

綠養坊「至尊蟲草王」萬寧獨家發售，了解更多：

綠養坊：https://go.nutrigreen.com/3DjZhpE

萬寧：https://bit.ly/401bn00

綠養坊「靈芝專方」，了解更多：https://go.nutrigreen.com/4gEamQQ

綠養坊查詢熱線：2909 7988

*根據香港醫護市場調查及策劃有限公司在2024年4-5月期間邀請了58位受鼻敏感、流感或新冠後遺影響的醫護人員在試用產品後的調查結果所得。

（特約）