水餃店｜水餃店招牌被淋藍油2年未清洗　老闆發文道苦衷原因竟係...

▲ 水餃店招牌被淋藍油2年未清洗，老闆發文道苦衷原因竟係...

近日，有網民在Facebook「香港茶餐廳及美食」群組上傳圖片，指元朗一間水餃店招牌和鐵閘被人淋上藍色油漆，引上千網民關注。

水餃店老闆次日發長文回應，此事已發生兩年，事關疫情期間所做的好人好事，談及為何至今未清洗招牌，苦衷竟然是......

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水餃店｜門口招牌2年前被淋藍油

12月10日，有網民於社交平台上傳圖片，指元朗建業街「有得餃」餃子專門店門外被淋藍色油漆，據圖片所見，該店招牌和左側鐵閘門均被潑灑，相鄰的行人路地磚上亦有不少藍色油漆漬。該帖引起數千網民關注，或猜測事件原因，或指責治安不好。

該水餃店老闆見此事引起熱議，於次日發長文回應此事。他表示，「淋藍油」事件發生於2年前的11月18日凌晨，是2名戴鴨嘴帽及口罩的男子所為，事發後便及時報警，老闆指並未與他人有經濟糾紛，「我哋冇爭人錢，亦都冇人收過我哋陀地」。

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水餃店｜事關疫情期間派口罩

據老闆猜測，該事件起因可能是疫情期間派口罩時發生的插曲，「早幾年疫情嘅時候好多老人家買唔到口罩，而我哋又有朋友願意用錢買口罩，嚟派畀當時買唔到口罩嘅一批老人家，派口罩當日有少少插曲，就係有幾條二打六走嚟搞事，令到場面失控大打出手，作為老闆嘅我亦都被拉上差館，但係警察叔叔就好快放咗我出嚟」。

水餃店｜老闆談及經營壓力

談及為何事發後2年仍未清洗招牌上藍色油漆，老闆道出近年來經營食肆之艱辛，「生意唔好經濟又差，要維修返招牌都係一筆費用，反正都幾年好似見慣咗咁，咪有得佢囉」。老闆因「淋藍油」事件引起網民猜測致歉，「圍繞住小店被淋油一事，唔好意思引起大家咁多嘅猜測，再三希望我哋舖頭被人淋油嘅事，喺呢一刻解釋完之後作一段落」。

▲ 水餃店老闆稱「淋藍油」事件發生於2年前的11月18日凌晨（取自Facebook「香港茶餐廳及美食」群組）

最後，老闆邀請網友到店品嚐水餃，支持食肆生意，「我哋做食市依家喺一個好艱難嘅環境！各方好友如果鍾意食餃子，可以過嚟品嚐下我哋用心製作嘅出品」。

水餃店老闆的長文亦引起熱議，網民和食客皆支持老闆，「支持你，延續好人好事」、「會繼續支持你」、「好掛住你哋嘅嘢食」、「超級中意你哋碎豬手撈麵同薄撐」。

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