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黑心羽絨｜二手羽毛球變一手羽絨褸？　奸商大量回收舊羽毛球專家：不保暖反致敏中毒

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

二手羽毛球變一手羽絨褸？奸商大量回收舊羽毛球，專家：不保暖反致敏中毒。

【羽絨／鵝絨／二手羽毛球】天氣寒冷，不少人會穿羽絨外套保暖，不過近日内地媒體爆出，不少超低價還標榜90%充絨量的「羽絨服」，實際填充物竟是「二手羽毛球」。有專家則指，不僅不保暖，反可能致敏中毒。

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黑心羽絨｜奸商大量回收二手羽毛球

據《大河報》報道，不少超低價還標榜90%充絨量的「羽絨服」，其填充物實際是被稱為「粉碎毛」、「飛絲」的禽類毛片粉碎後的絲狀產物。有部分商家為了獲取廉價羽絨服填充物，跨地域收購二手羽毛球，將其上的羽毛拆解後粉碎，製成飛絲。

在社交平台上充斥著不少關於二手羽毛球批量求購的信息，吸引全國各地的羽毛球愛好者、商業羽毛球館從業者、大型體育場保潔人員等相關人員留言詢問，試圖將手中的二手羽毛球變現。

至於回收羽毛球作何用途，大部分商戶表示是用作工藝品製作，或者挑選後用作羽毛訓練用球，也有商戶承認收回的二手羽毛球並非全部用於修覆。

成本太高，現在做不到批量修覆，頂多挑挑。好球肯定直接挑出來賣了，但它們基本都斷毛2根以上，很少會有人買來訓練，大部分球（羽毛）要打碎做「羽絨」。

黑心羽絨｜羽毛球粉碎毛恐致敏中毒

河南商人劉生（化名）經營小型機械生產批發多年，他表示早在幾年前，就有外地客戶向他詢價「高速超微羽毛粉碎機」相關產品，並立即下單付款。

不同於羽絨的「細、軟、小」，二手羽毛球的羽毛無法直接使用羽絨分揀設備，需要先用粉碎機打碎，而這種機器一天可處理一噸毛片，如有需要，還會再配套水洗及烘乾。

劉生表示，市場上很多高速超微粉碎機都可以將羽毛、毛梗打碎，甚至可以控制料顆粒度的大小，機器本身也很便宜。他還指，用二手羽毛球的羽毛打碎作飛絲已經「很良心」，他在現場更看到許多顔色各異的雞毛、豬毛等原材料，「這樣還得多一道漂白工序」。

相關業內人士表示，與普通羽毛製成的粉碎毛相比，二手羽毛球的羽毛形狀規則、毛桿直、羽毛纖維堅韌且細密，被粉碎後，這些纖維仍能保持相對較好的彈性和韌性，用此填充的產品能夠更好地保持形狀，不易被壓實，蓬鬆度更持久。

此外，這種粉碎毛與羽絨的差距依然巨大，除了在保暖、蓬鬆、輕便等指標上相差甚遠，在清潔度上也令人擔憂，因為羽毛球的羽毛毛骨硬，打成粉碎毛後易出粉塵，且毛梗上所含的膠水也無法處理，這些粉塵可能對人類的呼吸系統造成傷害，導致穿戴者過敏，甚至中毒。

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黑心羽絨｜鴨鵝絨價格持續攀升

長期從事成品羽絨貿易的「棟老板」，現在也活躍於社交平台上的作為自媒體打假人。他指出，部分商家售賣的羽絨服不僅「零羽絨」，並且所填充的飛絲質量也極其低劣，「抓在手里，就像粉碎的豆腐渣」。

在近3個月中，「棟老板」應網友請求，前後從不同主播手中購得多件羽絨服，隨後直播拆解，發現「飛絲代替羽絨」在行業內十分普遍，尤其是低價電商款羽絨服，更是造假重災區。

他又介紹，去年一噸「90鴨絨」價格30幾萬元（人民幣，下同），今年直接升至50多萬；至於「90鵝絨」更從去年的70幾萬飆升到今年年中高峰的120萬，近期才降回70萬左右。「棟老板」認為，今年的羽絨價格像猶如坐過山車，現在依然處於不低的位置。

相關知情人士表示，從羽毛球中獲取質量穩定的飛絲相當「划算」，一公斤羽毛球約可拆解出近一半重量的羽毛，按回收價格折算，這些羽毛不到40元/公斤，生產出的飛絲可以滿足4至5件羽絨服的生產。

報道指出，根據2022年4月1日實施的GB/T 14272-2021《羽絨服裝》標準，絨子含量在50%及以上才能稱為羽絨服。「棟老板」則指，許多商家為了躲避接下來的打擊，紛紛緊急重新製作商品吊牌與水洗標，並標示絨子的真實含量，

現在低於《羽絨服裝》標準的就不敢再自稱是羽絨服了，名字改成「羽絲服」或者「絨絲服」。

羽絨｜消委會教6招揀選羽絨

揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。

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羽絨｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

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