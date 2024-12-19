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濕疹大作戰丨香港皮膚健康基金支援濕疹病友　互動工作坊鼓勵患者積極治療

健康資訊

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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濕疹常對患者造成重大困擾，在處理上亦可算是「長期作戰」，除了依從治療，亦要抱著積極正面的態度，讓病情得到持效控制。「香港皮膚健康基金」最近就舉辦了「講座+烹飪」工作坊，以互動形式分享濕疹的最新治療資訊。活動中，男神黎諾懿更與病友們一同炮製美食，齊齊自拍，透過活動為一眾濕疹病友打氣。

「香港皮膚健康基金」主席兼皮膚科專科醫生陳厚毅表示，常目睹不少濕疹病友飽受痕癢及各種徵狀的困擾，也理解到他們未必對治療方案有充分了解，故此舉辦「諾懿廚房—濕疹管理講座與煮食工作坊」，由皮膚科專科醫生分享治療知識，並邀請星級嘉賓黎諾懿表演廚藝，喚起市民大眾對皮膚健康的關注。

「香港皮膚健康基金」主席兼皮膚科專科醫生陳厚毅與星級嘉賓黎諾懿。

本港兒童濕疹 部份病情屬中至嚴重程度

諾懿提到，囝囝同樣長期受濕疹困擾，對病人的濕疹之苦感同身受，因此更希望透過活動為他們打氣。在是次工作坊中，諾懿與現場逾四十名病友一同手作牛油果雞肉藜麥飯糰，儘管不時出現「蝦碌」情況，但在諾懿的親身指導下，病友們也陸續成功完成手中的飯糰，共聚一起享受美味成果。不少病友更趁機與諾懿打卡自拍，場面熱鬧。

陳厚毅醫生鼓勵患者，濕疹管理屬「長期作戰」，日子久了，病人難免容易感到疲憊灰心，但只要保持正面心態，使用適合自己的治療方案，濕疹通常都可獲得不同程度的改善。陳醫生承諾，「香港皮膚健康基金」日後將會舉辦更多公眾教育及義務活動，令社會大眾正視皮膚健康的重要性。

「香港皮膚健康基金」副主席兼皮膚科專科醫生關志強則指出，本港6至7歲兒童中，有濕疹病史的比率達41%，部份病情更是中度至嚴重程度，而大約7成個案均有家族過敏歷史。此外，一些環境因素例如接觸過塵蟎、塵埃、動物毛屑及化學物質，或氣溫及濕度變化等，也有可能誘發病情。

「香港皮膚健康基金」最近就舉辦了「講座+烹飪」工作坊，以互動形式分享濕疹的最新治療資訊。

生物製劑 持效控制病情

關醫生說，現時有多線藥物控制不同程度病情，以中度至嚴重程度為例，生物製劑是其中一個選項，6個月以上患者已經可以使用。原來，濕疹涉及「白細胞介素-4」及「白細胞介素-13」兩個發炎因子，而生物製劑則可抑制發炎來源，持效改善皮膚徵狀及減少搔癢。有研究指出，濕疹患者使用生物製劑後，症狀可達至緩解。

皮膚科專科醫生顏佩欣則指，臨床上不少成年患者，較常過度依賴類固醇藥膏及忽視保濕的重要性。她指出，患者在治療前，應糾正一些影響皮膚的不良習慣，例如忽略防曬保濕等，繼而依從用藥，有助加強治療效果。剛才提及的生物製劑，顏醫生指病情中度至嚴重程度的成年患者，如在局部處方治療後，病情仍無明顯改善，可考慮使用該類藥物，有助改善皮膚徵狀，減少痕癢問題。

關志強醫生及顏佩欣醫生鼓勵濕疹患者積極控制病情，而不同治療方案有其成效及副作用，接受治療前應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

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