消委會暖風機︱消委會13款浴室暖風機大比拼　1款乾衣速度快每月電費僅$86.4【附4星推薦名單】

▲ 消委會13款浴室暖風機大比拼 1款乾衣速度快每月電費僅$86.4【附4星推薦名單】

【暖風機／耗電量／電費／乾衣／消委會推薦】香港冬天濕凍，不少人都會為浴室添置一部暖風機，沖涼更衣時能保暖又可乾衣。消委會測試13款浴室暖風機，發現不同樣本暖風機溫度相差可逾16°C，另外耗電量及乾衣時間亦可相差多於1倍；13款浴室暖風機只有7款獲得4星推薦。

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乾衣速度及每月電費差異大

消委會共收集市面上13款浴室暖風機，涵蓋3種類型產品，包括6款窗口型、3款天花型，以及4款只須插上電源即可使用的移動式型號；售價介乎於$699至$4,350。測試與香港機電工程署合作，並根據國際安全標準及規定，檢視各款樣本的安全性、效能性及乾衣等方面的表現。

消委會發現，各樣本乾衣速度差異頗大，乾衣完成時間由約3.3小時至6.4小時；3種不同類型的暖風機以「天花式型號」乾衣較快、較均勻，當中又以「三菱電機Mitsubishi Electric」、「KDK」及「Kohler」表現較佳。

至於暖風機耗電量影響每月乾衣費用。消委會模擬浴室環境，比較各樣本弄乾每公斤衣物的耗電量，發現只有「樂聲」、「三菱電機」及「KDK」耗電量較低，獲得較高評分。消委會以測試量得耗電量最高的樣本「金章Zanussi」計算，其乾衣耗電為6.2kWh；假設用戶每月乾衣15次，每度電（千瓦小時，kWh）平均費用為$1.8，即1個月花在乾衣的費用為「$1.8 x 6.2 x 15 = $167.4」。

相反，耗電量最低的「KDK」，電能耗用僅3.2kWh，每月乾衣費用約為$86.4，與每月電費最貴的「金章Zanussi」相差接近1倍。至於待機能耗表現，以「卓爾Summe」、「金瑞典JEE」、「德國寶German Pool」及「樂信Rasonic」的待機電耗最低，僅0.6W或以下，獲較高評分。消委會建議，用戶在實際使用時，應調校時間掣或手動關機，有助慳電。

加熱溫差達16度、溫升時間相差5倍

另外，消委會又模擬在冬天室內的氣溫（16℃），發現各樣本量得的最高出風溫度由39.6度至55.9度，溫度相差達16.3度；最高暖風流量約由每小時39至193立方米，溫升時間則為5分50秒至37分6秒，效果相差逾5倍。綜合而言，以移動式型號的暖風表現稍優。

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7款4星評級推薦浴室暖風機

窗口式：

樂聲 Panasonic FV-23BWN2H

天花式：

三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK

KDK 30BGCH

Kohler K-77316H-MZ

移動式：

德國寶 German Pool HTW-330

樂信 Rasonic RA-BH205FY

伊瑪 Imarflex INB-2023R

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