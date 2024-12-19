親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉

▲ Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二，$494起任食長腳蟹、烤生蠔、川味水煮牛肉。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】聖誕節當然要跟家人一起吃大餐，一向受歡迎的 The Ritz-Carlton 麗思卡爾頓酒店推出自助餐買二送二優惠，人均低至$494。Ritz-Carlton Café 103 全新四川風味主題自助餐，供應長腳蟹、烤生蠔、川味菜式等，即睇詳情！

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The Ritz-Carlton自助餐買二送二優惠

The Ritz-Carlton 推出自助餐買二送二優惠，今日（19日）晚上9時經Klook開售。The Ritz-Carlton 麗思卡爾頓酒店 Café 103 與成都瑞吉酒店中餐行政總廚李明景師傅推出四川風味主題自助餐，精選推介包括川味口水雞、川味水煮牛肉、擔擔麵及多款招牌川菜。喜愛海鮮的人士必試長腳蟹、青口、刺身，以及烤生蠔。另外，還有多款特色甜品，例如覆盆子牛奶朱古力蛋糕、白朱古力咖啡杯等。

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The Ritz-Carlton 麗思卡爾頓酒店自助餐詳情

【快閃買二送二】自助晚餐

優惠價：$1,976起/4位，人均$494（原價：$3,951起）

開售日期：2024年12月19日9PM起至12月25日發售

適用日期：2025年1月2日至2月27日

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓

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