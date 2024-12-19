亡命打卡｜大媽火車軌前亡命式打卡　遭火車狠撞至180度轉體倒地下場曝光

【火車／打卡／台灣】旅行打卡都要注意安全！台灣一名大媽跟團隊參觀阿里山小火車，於火車軌前忘我打卡，未有聽見火車駛近的鳴笛，半邊身被火車車廂擊中，瞬間180度轉體倒地，現場隨即響起尖叫聲，場面超驚險。

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綜合台媒及「X」（前身Twitter）網民影片分享，台灣55歲女子跟團闖入阿里山小火車鐵軌打卡，期間她站在鐵軌旁舉起手機拍攝，此時小火車駛近響起鳴笛示警眾人離開軌道，惟事主疑未有聽到鳴笛聲，被火車狠狠撞上半邊身，隨即被撞得轉身倒地，現起響起一片尖叫聲。

亡命打卡｜被撞後倒地不起 事主1原因面臨罰款

影片中所見，事主被撞後側身倒地無法動彈，現場有女子大叫「不要動」，待眾人冷靜後才與多名民眾上前詢問事主狀況。幸而當時台灣藥學國際發展協會成員兼花蓮縣衛生局長正在火車上，發現情況後立即上前為事主止血包紮，而事主被撞後疑左腳骨折，故以登山杖固定腳部，由救護車送醫治療。

據報道指，事主受傷後，火車為將傷患送往樟腦寮平交道，退行至樟腦寮車站，預計影響62名遊客、列車延誤約60分鐘，而事主所參與的旅行團，疑非法帶領遊客在鐵軌上行走和無視安全勸導，故對旅行團及事主進行處罰及罰款處理。

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亡命打卡｜網民一致大鬧：活該！

消息一出，網民一致認為事主無視安全，怒斥「活該」，部分網民指該小火車不同站都經常見到衝入軌道的遊客：「站長已經廣播至少三次列車要進站了，依然有人硬要衝」

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資料來源： X@idomaru

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