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最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

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袁詠儀跟丈夫張智霖以及兒子張慕童往日本過聖誕。

【袁詠儀兒子/魔童】袁詠儀跟張智霖的兒子「魔童」張慕童（Morton）已經18歲，完美倒模父母靚樣的張慕童迷死不少女網民，簡直可以「直接出道」。日前袁詠儀於社交網上載一家三口外遊照，張慕童的靚樣又再引來熱議！

袁詠儀一家三口赴日本滑雪慶祝聖誕節，從靚靚分享的照片所見，身穿軍綠色褸的張慕童戴著口罩，一頭鬈髮配上粗眉和大眼睛，即使遮了半個臉仍難掩星味，已經成年18歲的張慕童不但顏值超越爸爸，更長得高大過張智霖。

戴著口罩的張慕童（Morton）難掩靚仔樣。（小紅書截圖）

最靚仔星二代｜網民讚全家基因強大

不少網民大讚張慕童靚仔，更指其口罩look像男神金城武，另外網民亦討論張慕童似爸爸抑或媽媽多一點：「魔童眼睛好似爸爸，但係又覺得似媽咪…基因真好」、「眉毛似daddy眼睛似媽咪」、「感覺兩個都有…睇媽咪又覺得似媽咪，睇爸爸又覺得係爸爸咁。其實就系佢兩公婆有夫妻相了」、「這一家人的基因太強大了，好養眼」。某網民更指張慕童十足《金枝玉葉》裡的「林子穎」。

上月袁詠儀為兒子舉行慶生派對，對於兒子明年到外國留學，她表示兒子已大個仔，男兒志在四方，要放手讓「魔童」出外走走。

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最靚仔星二代｜袁詠儀曾當虎媽一族

回想早年教導兒子「魔童」時，袁詠儀可說虎媽一名，她曾直言為人父母「不合格」，只因她要求嚴苛，希望兒子依其方式去做。袁詠儀亦很主觀，認為自己的方法是對，因而早年兒子突然對爸爸說「想換一個媽媽」，此話令袁詠儀很驚訝，惟她反而認為是兒子有問題。

直至兒子張慕童上堂無法集中兼騷擾同學，校方認為張慕童有「過活症」或「自閉症」，要求袁詠儀帶兒子去看醫生。經過醫生診斷，袁詠儀終明白是自己問題，只因她太自我中心，給予兒子太大壓力，繼而影響張慕童的行為及情緒。

其後袁詠儀聽從醫生建議，努力修補母子關係，兩人相處如朋友，要明白父母不一定是對的，學懂聆聽兒子的想法。

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最靚仔星二代｜HKIS每年學費逾24萬

明年升大學的「魔童」張慕童就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），創校超過50年的HKIS屬本港首批國際學校，提供美式課程，並重視體藝發展，設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

據學校網頁介紹，HKIS與路德會共同創辦，以基督教為基礎信仰，推動學生擁有正確價值觀。在淺水灣校舍內更設有路德會小教堂（Church of All Nations），以團結英語社區及讓區內基督徒前往敬拜。

香港國際學校受星級父母愛戴！（取自Hong Kong International School fb）

HKIS吸引不少星爸媽安排星二代入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝兒子及著名導演王家衛的兒子。HKIS學生每年交兩期學費以及資本稅。

香港國際學校（Hong Kong International School）2024-25年度學費：

 Tuition Capital Levy
Reception 1 - Grade 2 $108,900$11,500
Grades 3 - 5 $108,900$11,500
Grades 6 - 8 $113,650  $11,500
Grades 9 - 12  $126,700 $11,500

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