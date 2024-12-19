  • 17°C
香港時間：20241219日 (四) 17:28

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬，港媽查手機發現怒斥「奶粉錢都冇埋！」。

夫妻之間總會有秘密，但遇上大事會否坦誠相對為好？近日有港媽於社交平台分享，自己偷偷地查看丈夫手機時，發現對方背著自己炒股票輸掉10萬，雖然對方解釋「想賺多啲畀你哋母子過好啲」，但現在卻連積蓄也輸掉。事主極為憤怒，不知應否原諒丈夫，逐向網民求助「幫我分析下應該點做」。

投資失利︱港媽發現丈夫炒股輸掉10萬 

該名港媽於香港討論區以「老公背住我炒股票輸咗10萬！真係晴天霹靂」為題發文，表示日前留意到丈夫整晚在看手機，不時更會發呆。感受到異樣的她便詢問對方「撳乜嘢」，而對方只是回應「睇新聞啫」。

為了確認沒事發生，她趁着丈夫洗澡時查看他的手機，發現他投資股票輸掉10萬元。

佢用緊個股票app，我一睇就見到輸咗十萬蚊！

同場加映：4個破壞夫妻關係的因素

點擊圖片放大
+11
+10

最新影片推介：

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

投資失利︱港媽怒斥「連奶粉錢都冇埋」 迷茫應否原諒丈夫

樓主形容當下「心跳都停咗幾秒」，更立刻質問對方「點解背住我亂嚟」。對方吞吞吐吐之下回答「我想賺多啲畀你哋母子過好啲嘛…」。樓主聽畢，忍不住怒火反斥「咁輸埋啲積蓄，依家好咗啦，連奶粉錢都冇埋！」，丈主當場「啞晒口」，沒再作回應。

對此極為憤怒的樓主，不知應否原諒丈夫所為，向網民求助尋意見。

你地話我應唔應該原諒佢？佢成日話係一時衝動，但咁大個人，點可以做咁唔負責任嘅事？信任破產咗之後，仲可以點行落去？求大家出下聲，幫我分析下應該點做啦，我真係攰到唔想再諗…

投資失利︱網民安慰：10萬好少事 建議2人坦承相對

帖來不少網民回應，大部分人都安慰樓主股票輸掉10萬未算多，可以當買教訓，又建議兩人想辦法一同面對，「出發點無錯，不過有點不自量力，買個教訓，無謂為小小錢損了夫妻感情！」、「兩公婆坦承傾下，錢財無咗可以再搵」、「十萬就當買個教訓罷了，總好過贏十萬心雄倒輸球幾兩球」。

同場加映：美國名偵探列20大出軌線索

點擊圖片放大
+9
+8

更多相關報道：

BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜

家庭開支︱育兩兒90後夫婦每月家庭開支高達10萬　住屋已佔這個數　

最潮全職媽｜蠟筆小新媽媽經營IG吸粉65萬　美冴分享湊仔日常MeTime最愛煲劇

另類教育︱兒子上堂摺飛機不聽書　90後單親媽奇招育兒

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

全能媽媽｜蘇永康太太MBA畢業舉家赴英見證　讚品牌高層老婆身兼多職毅力驚人
17:51 2024/12/16
全能媽媽｜蘇永康太太MBA畢業舉家赴英見證　讚品牌高層老婆身兼多職毅力驚人
最潮全職媽｜蠟筆小新媽媽經營IG吸粉65萬　美冴分享湊仔日常MeTime最愛煲劇
18:46 2024/12/11
最潮全職媽｜蠟筆小新媽媽經營IG吸粉65萬　美冴分享湊仔日常MeTime最愛煲劇
縮水蛋治︱學校小賣部驚現「最慳皮」蛋治　網民嘲鵪鶉蛋嚟？
11:29 2024/12/12
縮水蛋治︱學校小賣部驚現「最慳皮」蛋治　網民嘲鵪鶉蛋嚟？
老來得女｜為養家硬食「牛糞」火鍋當場作嘔　李國麟年花逾50萬供女兒英國讀書
17:05 2024/12/16
老來得女｜為養家硬食「牛糞」火鍋當場作嘔　李國麟年花逾50萬供女兒英國讀書
富二代｜向華強兒子唔易做自小受輿論打壓　向佐紮孖辮穿女裝呻童年食老麥被鬧
19:04 2024/12/17
富二代｜向華強兒子唔易做自小受輿論打壓　向佐紮孖辮穿女裝呻童年食老麥被鬧
新移民打工｜新移民來港爭做炒散　 3日賺$3000 現金出糧 網民呻︰港人失業潮！
11:01 2024/12/18
新移民打工｜新移民來港爭做炒散　 3日賺$3000 現金出糧 網民呻︰港人失業潮！

你可能感興趣

全能媽媽｜蘇永康太太MBA畢業舉家赴英見證　讚品牌高層老婆身兼多職毅力驚人
17:51 2024/12/16
全能媽媽｜蘇永康太太MBA畢業舉家赴英見證　讚品牌高層老婆身兼多職毅力驚人
最潮全職媽｜蠟筆小新媽媽經營IG吸粉65萬　美冴分享湊仔日常MeTime最愛煲劇
18:46 2024/12/11
最潮全職媽｜蠟筆小新媽媽經營IG吸粉65萬　美冴分享湊仔日常MeTime最愛煲劇
縮水蛋治︱學校小賣部驚現「最慳皮」蛋治　網民嘲鵪鶉蛋嚟？
11:29 2024/12/12
縮水蛋治︱學校小賣部驚現「最慳皮」蛋治　網民嘲鵪鶉蛋嚟？
夫妻之道 網絡熱話 社交平台 網上討論區

最高瀏覽

李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學
記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學
急症室最長等候時間（12月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間12:05）