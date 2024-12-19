投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋

▲ 老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬，港媽查手機發現怒斥「奶粉錢都冇埋！」。

夫妻之間總會有秘密，但遇上大事會否坦誠相對為好？近日有港媽於社交平台分享，自己偷偷地查看丈夫手機時，發現對方背著自己炒股票輸掉10萬，雖然對方解釋「想賺多啲畀你哋母子過好啲」，但現在卻連積蓄也輸掉。事主極為憤怒，不知應否原諒丈夫，逐向網民求助「幫我分析下應該點做」。

投資失利︱港媽發現丈夫炒股輸掉10萬

該名港媽於香港討論區以「老公背住我炒股票輸咗10萬！真係晴天霹靂」為題發文，表示日前留意到丈夫整晚在看手機，不時更會發呆。感受到異樣的她便詢問對方「撳乜嘢」，而對方只是回應「睇新聞啫」。

為了確認沒事發生，她趁着丈夫洗澡時查看他的手機，發現他投資股票輸掉10萬元。

佢用緊個股票app，我一睇就見到輸咗十萬蚊！

同場加映：4個破壞夫妻關係的因素

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投資失利︱港媽怒斥「連奶粉錢都冇埋」 迷茫應否原諒丈夫

樓主形容當下「心跳都停咗幾秒」，更立刻質問對方「點解背住我亂嚟」。對方吞吞吐吐之下回答「我想賺多啲畀你哋母子過好啲嘛…」。樓主聽畢，忍不住怒火反斥「咁輸埋啲積蓄，依家好咗啦，連奶粉錢都冇埋！」，丈主當場「啞晒口」，沒再作回應。

對此極為憤怒的樓主，不知應否原諒丈夫所為，向網民求助尋意見。

你地話我應唔應該原諒佢？佢成日話係一時衝動，但咁大個人，點可以做咁唔負責任嘅事？信任破產咗之後，仲可以點行落去？求大家出下聲，幫我分析下應該點做啦，我真係攰到唔想再諗…

投資失利︱網民安慰：10萬好少事 建議2人坦承相對

帖來不少網民回應，大部分人都安慰樓主股票輸掉10萬未算多，可以當買教訓，又建議兩人想辦法一同面對，「出發點無錯，不過有點不自量力，買個教訓，無謂為小小錢損了夫妻感情！」、「兩公婆坦承傾下，錢財無咗可以再搵」、「十萬就當買個教訓罷了，總好過贏十萬心雄倒輸球幾兩球」。

同場加映：美國名偵探列20大出軌線索

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