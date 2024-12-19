郭晉安公司上市︱與胞姊郭致因合創草姬集團掛牌上市　視帝郭晉安：慢慢減娛樂圈工作

▲ 郭晉安與胞姊郭致因創立的草姬集團在今日上市。

【郭晉安 / 郭致因 / 草姬 / 視帝】三屆視帝郭晉安不只演技了得，連做生意也同樣有本事。郭晉安與胞姊郭致因創立的草姬集團（2593）在今日（12月19日）上市，獲逾6千倍認購。開市報4.69元，較招股定價3.75元高出25%，以每手800股計算，不計手續費賺752元。

現年60歲的郭晉安由演員為該上市公司非執董，在上市儀式上，藝人王祖藍、岑麗香、康子妮、韓馬利、馮素波到賀。郭晉安表示，未來將逐步減少演藝工作，投放更多時間在集團，主要工作為集團提供營銷策略意見。

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郭晉安公司上市︱《城市故事》嶄露頭角

原名郭亞安的郭晉安完全是白手興家，郭晉安在其兄弟姊妹中年紀為最小，一共有五兄三姊。他早年分別於香港離島長洲和銅鑼灣生活，父親是船廠油漆工人，母親是家庭主婦。中學畢業後，郭晉安曾隨兄長畫油畫，之後在印刷廠做過兩三年字體設計的工作。

在1985年，郭晉安因工作關係被填詞人盧國沾看中簽約無綫電視。1986年主演的首部處境劇《城市故事》，1988年在劇集《誓不低頭》演主角鄭少秋兒子，之後被力捧當多套劇集男一。

▲ 經典TVB劇《誓不低頭》。

郭晉安公司上市︱謙第一桶金「上車」

但他的演藝事業也並非一帆風順，他於1995年加盟力圖唱片公司當歌手，出過專輯《一分一刻一點也願試》可惜反應一般，於是他打消樂壇發展的念頭。雖然在TVB當男一，但名卻未有算有利，他曾表示因為藝人開支都自己負責，連比出席台慶的置裝等都是自己付錢，因此初入時表面身光頸靚，其實「財來財去」。

於是在1996年，郭晉安離開TVB兩年到內地及台灣拍戲「搵真銀」，結果賺到「第一桶金」。他亦沒有胡亂花錢，而用「第一桶金」作首期買樓成功「上車」。

到1998年，郭晉安重返TVB，在2002年憑劇集《戇夫成龍》爆紅，並以此劇首奪《萬千星輝賀台慶》視帝，再先後憑《阿旺新傳》及《忠奸人》封帝，成為繼羅嘉良和黎耀祥後第三位多次獲得該殊榮的男演員。

▲ 《戇夫成龍》令郭晉安演藝事業攀上另一高峰。

郭晉安公司上市︱與胞姊同心創業

至於郭晉安在演藝工作另一事業，就是今日正式掛牌上市草姬集團，這是他與家中排行第八的胞姊郭致因在2000年共同創辦。

護理學系出身的郭致因早前接受《經濟日報》訪問談及創立草姬集團原因指，女兒年幼時受哮喘困擾，在朋友介紹下服用蟲草粉紓緩病情，經一段時間調理再輔以健康飲食和適量運動，情況的確漸改善，女兒至10歲完全「斷尾」，於是她發現保健品對預防疾病有一定幫助。

千禧年間，郭致因有感市民對保健品認知不足，加上當時市面上有關產品也不多，因此覺得有商機，於是找來弟弟郭晉安齊創業，並由郭晉安出任品牌大使。

而草姬生意漸成功，但郭晉安後來逐步將手中持股轉讓予郭致因，在2022年再將餘下草姬兩間子企的股權悉數向郭致因出售，並辭去兩間公司的執董職位，最終轉任集團非執董。

他解釋因拍劇經常在內地，工作繁忙難同時兼顧香港生意，分身乏術下於是作出此決定。

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郭晉安公司上市︱與歐倩怡離婚

此外，郭晉安在1999年年底與年紀相差15年的歐倩怡拍拖，二人在2006年7月結婚。

在2008年，長子在出世，2011年再誕下一女。外間一直以為二人婚姻生活十分美滿，可是意想不到在今年5月2日，郭晉安與歐倩怡分別在社交媒體上宣布離婚，而且驚爆他們早在兩年前已分居，表示結束18年婚姻：「是經過雙方深思熟慮的決定及溝通。」

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