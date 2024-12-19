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手機充電｜20歲女子講電話做錯1件事　手機突爆炸留醫5日身亡【附6大手機充電指引】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 56 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【手機充電／邊充邊用／充電安全】手機正在充電時要小心！印度一名20歲女子與朋友打電話，沒想到手機突然爆炸，令女子被炸至毀容，需要緊急送院搶救，最終傷重身亡。有專家建議，手機切勿在1種情況下使用，否則容易誘發爆炸。

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手機充電｜邊充電邊使用　手機突然耳邊爆炸

綜合外媒報道，印度喜馬恰爾邦在上周二（10日），發生一宗手機充電意外。20歲女事主Kiran當時使用充電中的手機撥打電話給朋友，邊充邊用期間，手機突然在耳邊爆炸。

母親聽到爆炸聲立即衝到女兒房間，發現她臉部受到重傷，立刻送往附近醫院搶救。由於傷勢嚴重，她被轉院治療5日後終告不治。

當地警方指，女事主受傷後無法清楚說話交代意外經過，讓調查人員難以詳細了解事發經過，而當局目前未有對外公布爆炸手機型號和案件細節。女事主遺體已被送回家鄉火化。

手機充電｜6大手機充電指引

除了手濕或濕身觸碰電器恐致觸電外，一邊充電一邊玩手機亦可導致嚴重後果。本港多名專家早前曾建議6個手機充電安全貼士，以防止意外發生。

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1. 爆炸警號：充電器燙手 電池發脹

理大機械工程學系工程師盧覺強指，充電時手機及充電器微暖屬正常，熱到燙手則有過熱起火、爆炸風險。電池發脹代表內裡化學物質氣化，嚴重者會短路，甚至爆炸。

2. 劣質產品短路 未能截電致起火

aMagic研發部經理葉嘉俊指，充電器結構不良會致短路，令大量電流積聚，轉為熱能致過熱著火。電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。電池及充電器故障時一般會自動切斷電源，若品質低劣則恐未能截電。

3. 邊充電邊用電話高危

葉嘉俊指出，充電器會將本港使用的濕電，由220伏特電壓降至5伏特，即使漏電也不致觸電。盧覺強則提醒，如充電器老化或故障，未有將濕電轉為5伏特直流電，會有風險。

4. 電池與雜物 勿同放褲袋

不少人將後備電池與雜物同放於褲袋，盧覺強指電池外露的銅片若與袋內的鎖匙或硬幣觸碰，會有過熱著火或爆炸危機，應以塑膠製品將電池包好，避免電池銅片與金屬接觸。

5. 充電器輸出率宜匹配手機

充電器以USB輸出均輸出5伏特電，葉嘉俊說不同充電器電流有異，但手機集成電路能阻隔過多電量。若電路故障，以輸出較高電流充電器，為電流輸入較低手機充電，較易致意外。

6. 長期備用 充電器易老化 

葉嘉俊指充電器充滿電時會停止充電，通宵充電問題不大。但充電器長期處於備用會耗電，亦加速老化或短路。

手機充電｜安全充電秘訣 3招分辨真假「尿袋」

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

  • 正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。
  • 正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。
  • 正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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