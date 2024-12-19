食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】

▲ 曾出演《星空奇遇記》的美國知名女演員Jill Jacobson於本月8日於加州一所療養院病逝，終年70歲。(影片截圖)

【食道癌/Jill Jacobson】曾出演《星空奇遇記》的美國知名女演員Jill Jacobson本月8日於加州一所療養院病逝，終年70歲。她今年曾公開患有食道癌，並展開長達兩年半的治療，惟最終仍不敵病魔離世。

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綜合外媒報道，Jill Jacobson的親友於16日證實其死訊，指Jill經過與漫長的病魔抗爭，12月8日在加州的療養院中與世長辭。其經理人Ben Padua讚揚Jill是一位美麗、風趣、優雅集於一身的偉大演員，Jill的家人亦發聲明指她是在家人、愛犬的陪伴下離世，直到生命的最後一刻依然保持樂觀。

Jill Jacobson於1970年代加入影壇，曾演出了不少經典作品，包括《星空奇遇記》，還有《妙管家》(Miss Pettigrew Lives for a Day)、《風雲女郎》(Murphy Brown)、《靈書妙探》(Castle)。她今年曾公開指，自己與食道癌已抗爭了長達2年半，希望在餘下的人生可以回饋社會，而她的電視劇遺作《Merrily》預計將於明年播出。

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食道癌｜8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

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食道癌｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

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