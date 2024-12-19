煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風

▲ 10歲童三餐吃1食物患高血壓，全家3人相繼中風。

健康飲食對孩子成長十分重要，烹調時應揀選合適的煮食油。一個經營豬肉生意的家庭因利乘便，經常使用豬油烹調，並且每餐例牌必定有豬肉入饌，在長期攝取大量飽和脂肪酸下，最終全家有3人中風，家中年約10歲的小童已有高血壓問題。

專家提醒，烹調時最好不要一油用到底，建議可參考美國心臟科醫學會的意見，使用苦茶油、橄欖油及芥花油煮食。她又提醒市民盡量避免爆炒薑蒜，因油一冒煙便會產生有毒物質，台灣很多女性因而罹患肺癌。

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煮食危機｜三餐吃一種食物 10歲童患高血壓

台灣毒物科護理師譚敦慈日前在節目《醫師好辣》中，分享用油健康煮食的心得。譚敦慈表示，食用單元不飽和脂肪酸愈高的油分，會讓人體好的膽固醇上升，建議揀選食用油時最好不要一種油用到底，可以嘗試使用不同的油。她引述美國心臟科醫學會的建議，可選用苦茶油、芥花油及橄欖油等。

譚敦慈又指，曾遇過一個案例來自經營豬肉生意的家庭，他們一家三餐都是用豬油煮食，每餐例必會有豬肉。詎料，年約10歲的小孩便有高血壓，家中更有2、3個家庭成員因此中風。她解釋，豬油的飽和脂肪酸比較高，會增加人體壞的膽固醇上升。認為偶爾提升餸菜風味未嘗不可，但是建議盡量不要所有餸菜都一油用到底。

煮食危機｜專家：煮食時記得做1件事

譚敦慈又提及，油只要一冒煙便會產出有毒物質，所有燒焦、烤焦的東西都是致癌物質，她建議市民開火煮食前，謹記一定要開抽油煙機，並且避免爆香薑蒜和使用烤炸等乾式烹調，盡量採用濕炒方式煮食，即在煮食時添加少量水份，令煮食溫度保持在攝氏100度左右，這樣比較不容易產生有毒物質。

假如想炒菜有爆香的風味，她建議可以先用小火及多一點油把蒜頭及薑爆炒，之後再用罐子裝好備用，以後每次煮菜都逐少添入，同樣可以達到爆炒的風味。

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