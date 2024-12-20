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血管健康｜87歲醫生血管超健康　每日必吃7類食物有效防中風高血壓

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撰文： 羅嘉欣欣

發布時間： 1 小時前

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日本一名年近90歲的醫生分享7類每天必吃的食物，有助預防高血壓及中風。

【血管健康/中風/高血壓/家森幸男】每逢天氣轉涼，都容易引發中風、高血壓等心血管問題。日本就有一位年近90的醫生至今仍健步如飛，血管亦十分健康，他分享7類每天必吃的食物，有助預防高血壓及中風。

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綜合《女性自身》、《健康長寿ネット》等日媒報道，現年87歲的病理科醫生家森幸男（Yukio Yamori）為京都大學榮譽教授，過去40多年來曾走訪全球25個國家，研究61個長壽及短命地區的飲食習慣。此外，他亦曾與世衛合作，調查不同飲食習慣與高血壓及中風的關係，並以自身實踐為例，提出3大飲食養生秘訣，當中包括每日進食以下7類食物強化血管。

血管健康｜7類食物改善血液循環防中風高血壓

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1. 大豆製品

例如豆腐、納豆等，這類食物含有大豆異黃酮，可改善血液循環。

2. 種子類

例如芝麻，含有鉀質，有助降血壓。

3. 海藻類

例如昆布，這類食物含有碘、硒、鋅等營養素，有助降低膽固醇，預防高血壓。

4. 蔬菜類

例如椰菜、西蘭花等，含有纖維質和植化素，有助抗氧化。

5. 魚貝類

例如魷魚、鯖魚等，含有牛磺酸及DHA，有助改善末梢血液循環。

6. 菇類

例如冬菇，菇類食物含有香菇嘌呤，對降低壞膽固醇水平及控制血壓有一定幫助。

7. 芋類

這類食物鉀含量較高，有助降低血壓。

家森幸男的飲食主要圍繞「均衡營養」及「控鹽排鈉」2大原則，避免攝取過量動物性油脂與鹽份，以預防高血壓和動脈硬化。他的三餐配搭通常是「1份主食、1份主菜、2份副菜」，另外再輔以乳製品和水果，確保每餐都能夠攝取均衡的營養。

血管健康｜飲食注重排鈉

過量攝取鹽分容易引起高血壓及腦中風，為了促進身體代謝多餘鹽分，家森幸男每天早餐都會進食200克無糖乳酪，並隨喜好在裡面加添芝麻、昆布絲、黃豆粉，香蕉、杏仁果等配料。他認為，乳酪含有豐富益生菌與鉀、鈣、鎂等礦物質，除了能夠改善腸道健康，還有助排鈉、降低血壓，進一步中和午餐和晚餐過多的鹽分。

不過他亦強調，三餐還是要控制鹽分攝取，盡量避免進食太多重鹹的食物，否則吃再多乳酪也無法抵銷負面影響。

血管健康｜每天進行「間歇快走」訓練

家森幸男至今仍活躍於第一線工作，每天往返大學研究所、到不同地方演講，雖已屆87歲高齡，但依然健步如飛，精神狀態極佳。原來他每天都會進行「間歇快走」的訓練，除了能夠增強肌力及耐力，還有改善血壓、血糖及關節健康的作用。

「間歇快走」訓練步驟如下：

  • 抬頭挺胸，視線望向前方
  • 腳跟先著地，手臂彎曲90度，隨步伐擺動，有意識地大步向前走
  • 以「快走3分鐘＋慢走1分鐘」為一組，每天循環5組以上，以每周鍛鍊4天為目標。
  • 注意在運動前後都要進行拉筋伸展，防止受傷。

更多相關報道：血管健康｜3大主動脈堵塞可致命　醫生教按壓7部位自測中風／猝死／心梗風險

同場加映｜按壓人體7大「搏動點」測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

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1. 顳部搏動點：頭部兩側太陽穴位置

自測方法：用手觸摸便可感受到；在心率增快、血壓升高時，不用手摸已感到劇烈搏動，甚至頭痛欲裂。若出現上述情況，患者需要靜坐休息及監測血壓變化，若血壓持續升高，須口服降壓藥物。

2. 搏動性耳鳴：耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

自測方法：間歇性聽到規律跳動耳鳴，大多是血管異常所致。

3. 頸部搏動點：雙側頸部、喉頭兩側

自測方法：可用手輕按大動脈；通常急救時常會第一時間探查該處搏動，判斷是否出現心臟驟停。

吳巍巍強調，對於有頸動脈粥樣硬化斑塊、頸動脈狹窄的患者，常規檢查時不建議觸診壓迫搏動點，以免斑塊脫落，引發腦梗塞。如果有顯著頸動脈狹窄，用聽診器可聽到「呼呼」像風聲的雜音。

4. 手腕搏動點：手腕掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的搏動點

自測方法：按壓會感覺到脈搏；若同時按壓，手部會缺血、蒼白、麻木，若無法摸到脈搏或脈搏減弱，有可能是鎖骨下動脈、上肢動脈閉塞或狹窄問題。

5. 腹股溝搏動點：大腿根部、腹股溝的中點是股動脈搏動點

自測方法：稍用力按壓可觸及下肢動脈搏動。如一側減弱或消失，要小心動脈狹窄閉塞，以免誘發該側下肢缺血；如摸到搏動的腫塊，須檢查股動脈瘤的可能性。

6. 足背搏動點：在足背的腳趾公和第二趾的趾縫延長線上

自測方法：觸摸時感受到足背動脈搏動。若此處搏動微弱或消失，顯示足部血流量減少。

7. 肚臍周圍出現搏動性腫塊

自測方法：一旦摸到搏動性腫塊，手掌輕壓後可感受周期性搏動，須警惕可能是腹主動脈瘤。出現此情況應及時到血管外科檢查，以防腹主動脈瘤出現破裂，導致大出血，甚至猝死。

吳巍巍提醒，除了特別消瘦的人士之外，一般人不會肚臍周圍觸摸到動脈搏動。

資料來源：《女性自身》、《健康長寿ネット

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