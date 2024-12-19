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星二代｜秦沛女兒入行14年拒靠父蔭終捱出頭　姜麗文宣佈離開TVB：這些年成長了很多

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撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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秦沛女兒入行14年拒靠父蔭終捱出頭，姜麗文宣佈離開TVB：這些年成長了很多。

【秦沛女兒/姜麗文/TVB】近年TVB爆「逃亡潮」，入行14年的老戲骨演員秦沛女兒姜麗文（Lesley），昨日（12月19日）她於IG宣佈離巢TVB！

姜麗文貼出單人照兼以英文撰文分享離巢感受，她表示昨天是在TVB的最後一天，這七年來她經歷了令人難以置信的 「旅程」。

姜麗文於IG公佈離開TVB。（取自instagram）

姜麗文離巢｜踏入人生下一篇章感興奮

她寫道：「這些年來，我在表演、主持和歌唱方面扮演了許多令人興奮和具有挑戰性的角色。我學到了很多，成長了很多，我永遠感激我所獲得的機會。」

姜麗文透露將會繼續從事演員和創作歌手的工作，她寫道：「當我踏入人生的下一篇章時，對即將發生的事情充滿了興奮，我將繼續全心投入演員和創作歌手的工作，我真的真的真的很熱愛我所做的事情，能夠追逐我的夢想感到很幸運！ 」最後姜麗文感謝所有支持她的人。

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姜麗文離巢｜從不靠父蔭 曾窮到買不起士多啤梨

38歲的姜麗文生於演藝世家，多年來她沒有靠父蔭，縱然遇到經濟最難捱的階段，Lesley從沒想過靠爸爸秦沛的資助，她曾說：「試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值50、60蚊都買不起，是喊住的走。」

一步一步走來，成功由歌手轉型為演員的她近年闖出好成績，憑藉於《開心速遞》演女傭成功入屋兼摘下「飛躍進步女藝員」獎項，2022年，姜麗文首度參演荷里活劇集，可說是當演員以來的一個里程碑。

姜麗文跟丈夫Pakho。

姜麗文離巢｜曾跟鄭俊弘拍拖6年

現為幸福人妻的姜麗文曾跟鄭俊弘拍拖6年，當時有指Fred因《星夢傳奇》爆紅而向女方提出分手，受失戀打擊的姜麗文因而患上抑鬱症。

曾受抑鬱症折磨的姜麗文曾於TOPick訪問裡稱，她感恩有丈夫陪伴抗病：「抑鬱症是個病，與腦內的化學物質是否平衡有關，無論你有多幸福快樂，抑鬱症都可能會存在。當然有Pakho在旁，事件處理會好得多，他會安撫我、讓我減少害怕，又會陪我說很多的話，變成了我的心理醫生。」

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