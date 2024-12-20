去深圳乘車優惠｜九巴推北上深圳2大口岸限時優惠　轉乘B1/B9線搭兩程享一程免費

▲ 由即日起12月31日，九巴推「搭兩程總有一程免費」北上轉乘優惠。

【北上攻略/北上深圳乘車優惠/香港去深圳灣巴士】臨近聖誕長假，相信有不少家長都會帶小朋友北上玩樂，早前九巴KMB推出「搭兩程總有一程免費」限時優惠，乘搭指定路線至元朗後，轉乘B1或B9線前往落馬洲或香園圍口岸，即可享平近一半的車資優惠！

北上深圳乘車優惠｜九巴「搭兩程總有一程免費」 車資平近一半

九巴延長「搭兩程總有一程免費」轉乘優惠，由即日起至2024年12月31日，乘客只要於市區乘搭28條指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲，或乘搭25條指定市區線於元朗轉乘B9來往香園圍口岸；加上路線B1及B9互相轉乘計劃，乘客於元朗轉乘路線B1或B9，即可享優惠，較低車資一程可獲免費！以由港島出發為例，乘搭968線前往元朗，並於元朗站轉乘B1線往落馬洲站，乘客最多可節省$13.2，相等於66折優惠！

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北上深圳乘車優惠｜九巴B1及B9線加開服務

隨著港人北上消費熱潮持續，九巴調整口岸線的巴士服務，九巴B1線天慈往來落馬洲站，會於繁忙時段，最高峰的一小時內由落馬洲開出28班；九巴B9線屯門站往來香園圍口岸會改為每日服務，且會因應口岸關閉時間作出調整，由香園圍口岸開出的尾班車會延至晚上10時半開出。

九巴「搭兩程總有一程免費」優惠

優惠日期︰即日起至2024年12月31日

詳情請瀏覽九巴官方網站

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