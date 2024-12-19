文化差異｜港女崩潰澳洲男友洗碗竟漏做這1步　掀網民文化差異大討論

▲ 港女崩潰澳洲男友洗碗竟漏做這1步，掀網民文化差異大討論。

【文化差異 / 澳洲】不同地域形成的文化差異這導致人們的部分生活習慣有所不同，即使移居異地多年，認知亦可能受到衝擊。

近日，一位已移民澳洲3年的港女在Threads發文，指她的澳洲男友在洗碗時竟漏做關鍵步驟，令她難以理解，遂發文詢問原因，掀網民對習慣差異踴躍討論。

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文化差異｜洗碗不沖洗潔精泡沫

據港女所述，她的澳洲男友洗碗時，不會將洗潔精泡沫沖洗乾淨，而是直接將其放置在一旁瀝水；去親友家拜訪時，也能見到清洗過的餐具仍留有泡沫；近日，她又發現澳洲同事在茶水間洗碗時，未將殘留泡沫沖洗乾淨，竟直接拿抹布擦拭。

樓主認為洗潔精泡沫未沖洗乾淨，日後用膳可能會將一些化學物質攝入體內，故澳洲人的洗碗習慣令她大受震撼，感嘆道「有無人明！洗潔精洗完碗，手洗嘅花，喺香港嘅我哋通常都會沖洗走啲泡泡，先再抹幹或晾乾，澳洲人唔會㗎！有無人知點解」。

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據圖片可見，樓主男友正在洗碗，一旁的瀝水架上整齊倒扣著11個碗，碗底、碗身、瀝水架上均有不少洗潔精泡沫。

此事引起居住在英國、新西蘭、法國、美國、比利時的網民共鳴，形容「大為震驚，瞳孔地震」。有人總結2個原因，一是為省水，而是猜測洗潔精配方中未添加化學成分，為可食用級別，但樓主回覆稱，澳洲普遍使用的洗潔精成分有不少化學成分，且寫明「Do Not Eat（請勿食用）」及「If Swalloed Seek Medical Advice（誤食後尋求醫療建議）」，惟提示詞字體小，十分不起眼。

▲ 還有不少居住海外的網民補充自己所見的文化差異，例如「好多澳洲人著埋謝入房上床」。（取自Threads）

文化差異｜網民熱議諸多生活差異

還有不少居住海外的網民補充自己所見的文化差異，例如刷牙時會吞嚥牙膏，「刷牙啲牙膏吞落肚」；用漂白水浸泡餐具器皿，「洗碗嗰啲裝食物嘅器皿，最後消毒可以用熱水77度浸1分鐘左右，或者用漂白」；不在意灰塵，「我老公直接放鞋入行李箱，成個行李箱，放喺床單上面」、「好多澳洲人著埋謝入房上床」；隨意放置家門鑰匙，「條備用鑰匙放喺水管邊邊就算」；赤腳外出，「出街唔著鞋」。

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