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飲食攻略·廿四節氣冬至｜寒氣旺盛易誘風寒敏感　中醫20大養生食材+保養宜忌

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【冬至／節氣／廿四節氣／養生／中醫／飲食】周六（21日）踏入廿四節氣的冬至節氣，天氣繼續寒冷，天文台預測大埔及打鼓嶺最低氣溫得9℃。註冊中醫師彭子芯表示，此時寒氣盛、陽氣較少，寫易誘發過敏、痛症及腸胃不適等不適，其中1類人更為容易受累，建議可遵循2大方向保暖溫養，又推薦20款食材及1款湯水，幫助大家溫陽祛寒。

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廿四節氣冬至｜冬至節氣易誘5大不適　醫師拆解2大保養要訣

彭醫師指出，冬至節氣寒氣盛、陽氣較少，寒氣容易侵襲人體導致感冒、過敏不適，例如鼻敏感、氣管敏感；另外亦有可能出現腸胃不適、月經失調及各種痛症，其中又以體質偏虛寒人士較易受累，因此需要著重於避風寒、保護陽氣，以下2大保養要訣應多加注意：

  • 注意頸肩及雙腳保暖：容易感冒及呼吸道較弱的人必須保暖頸肩、腸胃或經期較弱人士則要注意雙腳保暖、避免吹風受寒。
  • 注意飲食調理：飲食忌生冷冰凍，宜進食溫補陽氣、秋冬養陰、冬季補腎食材。

廿四節氣冬至｜冬至節氣20大養生食材

彭醫師細列出以下20款有助溫補陽氣、養陰補腎食材：

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廿四節氣冬至｜溫陽祛寒食材

  • 天寒或體寒的時候宜進食具有祛寒、溫陽作用的食物。
  • 生薑、薑黃、洋蔥、肉桂、韮菜、蝦、牛肉、羊肉等

廿四節氣冬至｜養陰食材

  • 冬季天氣乾燥，又可能多食辛燥溫補，可進食具養陰滋潤作用的食物幫助解燥。
  • 梨、無花果、雪耳、百合、沙參、玉竹等

廿四節氣冬至｜補腎食材

  • 冬季可適當食用具有補腎作用的食材。
  • 栗子、黑豆、黑芝麻、合桃、杞子、桑椹等

廿四節氣冬至｜雜菜洋蔥薑黃雞湯

另外，彭醫師亦推介一款有助溫陽祛寒、改善由寒氣引起的腸胃不適及筋骨痛症的湯水，湯水適合體質偏寒人士，惟孕婦及慢性疾病患者飲用前應先諮詢醫師建議：

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材料：椰菜 適量、紅蘿蔔 適量、芹菜 適量、薯仔 適量、洋蔥 適量、雞半隻 去皮、薑黃粉 2茶匙、紅棗去核 3粒、生薑 3片。

做法：

雜菜洗淨切塊後炒至軟身；

雞洗淨去皮切件備用；

從有材料，連同紅棗及生薑加入適量清水煮45分鐘；

加入薑黃粉及適量調味料，再煮15分鐘即可。

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