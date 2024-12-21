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揀魚貼士｜街市買魚點揀好？專家教3招揀靚魚　食前多做1步減攝重金屬20％【附消委會20款安全罐頭魚】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【冬至／做冬／街市／魚類／防癌】魚是常見食材，台灣有專家便教路，各位家庭主婦選購魚類的貼士，其中可以用「望、聞、按」3種方式，揀選新鮮靚魚！

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Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

魚類營養｜去掉魚皮可減少攝取重金屬

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康2.0》上分享吃魚對身體有很多好處，當中包括可以預防各種致命癌症。據日本和歐洲研究指出，每日多吃20克魚肉，能夠預防30%患胰臟癌風險、12%患大腸直腸癌風險，以及33%患肝癌風險等。

不少人會擔心吃深海魚會間接攝取重金屬，譚敦慈引述國外研究，指出三文魚先去皮後煎煮，能夠減少40%黏附在魚皮上的重金屬，而食用前去皮亦能夠減少20%。

食物安全｜揀新鮮魚3大貼士

臨近歲晚，不少人做節必備大魚大肉，那麼到街市買魚時有甚麼要注意？譚敦慈分享自己挑選新鮮魚類時的3大貼士

  • 觀察魚眼是否清澈、魚體是否光滑
  • 用嗅覺檢測是否有異味，新鮮的魚應該無腥味
  • 在挑選時可以按壓魚的腹部，看是否有清澈無異味的水流出來

譚敦慈還建議使用保冰袋、保冷劑來保持海鮮的新鮮，特別是當天氣炎熱時特別能派上用場，能避免海鮮短時間內受到溫度影響而腐壞，滋生細菌。

消委會｜20款不含重金屬罐頭魚罐頭魚推薦

消委會亦曾推薦有20款罐頭魚安全之選，獲5星滿分，包括5款罐頭鯪魚、6款罐頭沙甸魚及9款罐頭吞拿魚，其中11款目前在香港仍有發售，詳細名單如下：

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飲食攻略｜13款海產Omega3含量

眾所周知深海魚富含Omega-3，多吃深海魚對身體有益。智悅營養顧問中心註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，不論小童或成人都能夠從飲食中攝取到足夠的Omega3，建議一星期兩至三份、每份約100克的魚類，特別是多油的魚如三文魚、鯖魚等，同時亦可透過豆類食品攝取植物性Omega3。

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