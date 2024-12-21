揀魚貼士｜街市買魚點揀好？專家教3招揀靚魚　食前多做1步減攝重金屬20％【附消委會20款安全罐頭魚】

【冬至／做冬／街市／魚類／防癌】魚是常見食材，台灣有專家便教路，各位家庭主婦選購魚類的貼士，其中可以用「望、聞、按」3種方式，揀選新鮮靚魚！

最新影片：

魚類營養｜去掉魚皮可減少攝取重金屬

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康2.0》上分享吃魚對身體有很多好處，當中包括可以預防各種致命癌症。據日本和歐洲研究指出，每日多吃20克魚肉，能夠預防30%患胰臟癌風險、12%患大腸直腸癌風險，以及33%患肝癌風險等。

不少人會擔心吃深海魚會間接攝取重金屬，譚敦慈引述國外研究，指出三文魚先去皮後煎煮，能夠減少40%黏附在魚皮上的重金屬，而食用前去皮亦能夠減少20%。

食物安全｜揀新鮮魚3大貼士

臨近歲晚，不少人做節必備大魚大肉，那麼到街市買魚時有甚麼要注意？譚敦慈分享自己 挑選新鮮魚類時的3大貼士 ：

觀察魚眼是否清澈、魚體是否光滑

用嗅覺檢測是否有異味，新鮮的魚應該無腥味

在挑選時可以按壓魚的腹部，看是否有清澈無異味的水流出來

譚敦慈還建議使用保冰袋、保冷劑來保持海鮮的新鮮，特別是當天氣炎熱時特別能派上用場，能避免海鮮短時間內受到溫度影響而腐壞，滋生細菌。

消委會｜20款不含重金屬罐頭魚罐頭魚推薦

消委會亦曾推薦有20款罐頭魚安全之選，獲5星滿分，包括5款罐頭鯪魚、6款罐頭沙甸魚及9款罐頭吞拿魚，其中11款目前在香港仍有發售，詳細名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

飲食攻略｜13款海產Omega3含量

眾所周知深海魚富含Omega-3，多吃深海魚對身體有益。智悅營養顧問中心註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，不論小童或成人都能夠從飲食中攝取到足夠的Omega3，建議一星期兩至三份、每份約100克的魚類，特別是多油的魚如三文魚、鯖魚等，同時亦可透過豆類食品攝取植物性Omega3。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

相關文章：

食用安全｜食魚=健康？3種深海魚重金屬含量高 醫生揭食太多恐加速失智

【食用安全】孕婦吃對魚有助提升胎兒IQ 一文睇清深海魚水銀含量

深海魚以外攝取奧米加3之選 營養師：吃青口生蠔可強心護心

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5