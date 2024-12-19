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消委會2024最新手機︱50款5G智能手機性能全面睇　1款$4,099媲美萬元貨【附19款4.5星推薦】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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消委會50款5G智能手機性能全面睇　1款$4,099媲美萬元貨【附19款4.5星推薦】

【智能手機／手機AI／手機電池／消委會推薦】新年想換新手機點揀好？消委會最新一期《選擇》月刊中，公佈了50款不同規格及設計的5G智能手機測試報告，當中包括知名品牌Apple、三星等，部份型號還搭載最先進AI功能。但測試結果發現，有部分樣本的耐用程度未如理想，最終只有19款型號獲總評4.5星推薦！

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消委會於12月16日出版最新一期《選擇》月刊，其中對50款直身及摺疊型5G智能手機進行評測。測試由多國的消費者組織、國際消費者研究及試驗組織（ICRT）合作，重點針對手機的拍攝功能、電池表現、耐用程度、整體表現等實測評價。50部手機樣本主要來自歐洲市場，但在香港也有出售，價格由$1,798至$17,398，品牌包括Samsung﹑Apple﹑Sony、小米等。

搭載AI功能引領潮流、相機表現與價格成正比

近年科技躍進，人工智能（Artificial Intelligence，AI）興起，不少新型智能手機亦將AI功能作為一大賣點，幫助人們生活更便捷，例如手機可支援即時傳譯、會議錄音轉化為文字、移動或移除物件圖像處理、合併合照、無線控制智能家居等多樣化功能。但消委會提醒，這些AI功能大部分需要連接互聯網才能操作，部分或不能在本港使用，或需要進一步系統升級後才可使用；市民在選購時要先了解清楚。

另外，大家在選購智能手機時還會特別看重相機拍攝功能。消委會測試結果顯示，在所有的測試手機樣本中，拍照及影片的整體評分介乎3星至4.5星，當中又以較高價的旗艦型號表現較出色，即使在低光環境下，前後鏡頭都能有高質素的拍攝表現。例如有「演唱會神機」之稱的Samsung Galaxy S24 Ultra、Apple 4款iPhone 16型號，及小米Xiaomi 14 Ultra、榮耀Honor Magic6 Pro等，主鏡頭在拍攝影片方面均流暢且畫質細緻，影像穩定性好，遠景放大情況下效果亦清晰，整體表現較佳而獲得較高評分。

電池表現參差 最快15分鐘充50%以上電量

對於不少常睇片、打機的用家，都會對手機的電池表現有較大需求，除了本身的電池容量，亦希望手機能在短時間內快速充滿電。消委會測試的50款手機樣本均聲稱支援快速充電，而根據測試結果，各手機充滿電的所需時間大約由25分鐘到2.5小時不等，以及充滿電後平均可使用26.3小時至53.9小時，差距頗大。

其中，有11款型號充電時間只需45分鐘或以下，OnePlus﹑小米Xiaomi及Motorola型號更是只需充電15分鐘，電量已達50%或以上。但在電池整體表現方面，僅得Motorola razr 50 ultra獲4星評分。

Apple iPhone 16最襟跌

至於耐用度，消委會透過構造檢定、耐跌撞能力及防水測試進行評分。在耐跌撞能力測試中，消委會模擬樣本從0.8米高跌落石地面100次，結果顯示，Samsung Galaxy S24 Ultra、Apple iPhone 16 Pro Max及iPhone 16 Pro，在跌撞100次後機身幾乎完好無損，獲得最高5星評分。另外聲稱有防水功能的樣本，全部通過相關防水測試。

19款4.5星手機推薦名單：

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綜合手機表現僅1款獲5星滿分

至於手機的整體性能表現，消委會針對螢幕質素、音樂功能、手機功能、通話質素、使用方便程度、安全性和私隱等各項綜合評分，50款手機整體表現最佳的是「Samsung Galaxy S24 Ultra」，獲得5星評分，成為唯一一款在綜合表現中取得滿分的手機。

另外，綜合消委會本次測試報告，也有一些整體表現不俗、總評獲4星且售價低於$3,000的手機，例如：

  • 小米Xiaomi Poco X6
  • 小米Redmi Note 13 Pro 5G
  • 小米Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • 小米Redmi Note 13 5G
  • Nothing Phone (2a)
  • Motorola edge 50 fusion
  • Google Pixel 8a
  • Samsung Galaxy A35 5G
  • SamsungGalaxy A25 5G

消委會表示，消費者應先了解自己的喜好、所需功能及預算，選擇最適合自己的產品。

同場加映：《LDK》推薦6款A級加濕器

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