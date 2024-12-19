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姜麗文離開TVB︱《開心速遞》再有演員離開　姜麗文：今天是我在TVB的最後一天

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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姜麗文宣布離開TVB。

【姜麗文 / 】繼「高小姐」甄采浠（前名甄穎珊、甄詠珊）離開TVB，以及「宅男女神」陳婉衡日前疑暗示離巢後，現年38歲的姜麗文（Lesley）在今日（12月19日）於個人IG宣佈離開TVB。

姜麗文以英語發文表示：「今天是我在TVB的最後一天，經歷了令人難以置信的7年旅程。這些年來，我在表演、主持和歌唱方面扮演了許多令人興奮和具有挑戰性的角色。我學到了很多，成長了很多，我永遠感激我所獲得的機會。」

同時，姜麗文透露繼續投入演員和創作歌手的事業，同時稱：「感謝您與我一起踏上這段旅程。我急不及待想與大家分享接下來的一切！」

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姜麗文發文宣布離開TVB。

姜麗文離開TVB︱演藝世家出身

姜麗文出身於演藝世家，她的祖父母是演藝圈中人外，父親秦沛、叔父姜大偉及爾冬陞、嬸母李琳琳、哥哥姜文杰、堂弟姜卓文，以及堂姐夫曹永廉均為藝人。

2010年，她以兄妹檔組合「Benji and Lesley」加入樂壇的姜麗文，後在2017年轉簽TVB拍劇入屋，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Liza」一角成功入屋。在2022年更在《萬千星輝頒獎典禮》奪得「飛躍進步女藝員」獎。

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姜麗文離開TVB︱患抑鬱幾乎輕生

曾飽歷早年情傷而患抑鬱，她曾受訪稱：Lesley稱不只一次萌生自毀念頭︰「回想有3次很嚴重考慮過或者想試圖自殺。例如有一次我等待過馬路，突然覺得『為甚麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時是真的寫了信，準備說再見。」

尚幸，Lesley崩潰時有音樂相伴重燃生存意義︰「音樂絕對是我的救命恩人，第一次打算告別的時候我便寫歌，把情緒紀錄下來。這件事令我意識到，其實藝術或自己喜歡做的事，對我有很大的幫助。就算其他人放棄了我、沒人愛我、沒有人理會我也好，音樂永遠也在身邊。」

幸在2017年認識真命天子、圈外人柏豪，要不是疫情令婚禮一再延期，她原定2020年已成為人妻。最後二人於2022年於姜麗文在美國工作期間完婚，雙方家長只能網上見證，及至今年4月於香港補辦小型婚宴。

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