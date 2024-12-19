公屋供應｜凌嘉勤：房協未來5年約有1.7萬單位落成　打擊濫用公屋收回30單位

▲ 房協主席凌嘉勤。（資料圖片）

房協主席凌嘉勤今日（19日）在電台節目表示，未來5年是房協建屋高峰期，有大約1.7萬個單位落成，對現金流有挑戰，需審慎理財，惟定價機制不會改變，會參考市場價格高低定價。

房協早前完成一筆120億元貸款，增加現金流，亦開始出售部份非核心物業，包括停車場及商舖等。凌嘉勤表示，房協會「善價而沽」、「賣得有尊嚴」，會注意不影響民生。他續指，未來房協會在建屋及管理流程會繼續善用科技，例如清潔、巡邏及監察設施等，以解決人手不足問題。

打擊濫用公屋方面，凌嘉勤指，房協亦有就富戶政策採取多項措施最近有大約30戶向房協退租，亦有租戶涉及資料失實等問題，房協已採取行動並按機制進行，會鼓勵居民主動提供資料協助巡查。

早前捲入欠薪、拖欠工程費風波的保華建業，涉及項目包括粉嶺百和路混合房屋、洪水橋專用安置屋邨第2期及安達臣道「朗然」。保華建業後與房協協議更換承建商，凌嘉勤表示，現時正進行交接工作，估計可以追回工程進度，對項目影響不大。

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