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童畫美好社區新願景 以藝術描繪深水埗及長沙灣文化特色 華潤置地（海外）「潤心共創 • 童畫未來」繪畫比賽圓滿結束

特約

發布時間： 2024/12/20 12:00

最後更新： 2024/12/20 12:03

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

為推動深水埗及長沙灣一帶的社區發展及推廣當區文化特色，華潤置地（海外）有限公司（簡稱「華潤置地（海外）」）特意舉辦「潤心共創 • 童畫未來」繪畫比賽，邀請區內中小學生透過藝術創作表達對社區的願景。活動共吸引約400名學生參與，並於日前假香港海事博物館舉行頒獎典禮，表揚32位優秀得獎者。

華潤置地（海外）「潤心共創 • 童畫未來」繪畫比賽日前舉行頒獎典禮，廣邀中聯辦官員、區議會議員、專業評審、超過100位得獎學生及家長出席。

華潤置地有限公司副總裁兼華潤置地（海外）有限公司主席常穎與小學組及中學組冠軍得獎者合照。

重視區內可持續發展

華潤置地副總裁兼華潤置地（海外）主席常穎表示，「華潤置地（海外）非常重視深水埗區及長沙灣的久遠發展，推動社區協作對我們亦饒有意義。今次主辦『潤心共創 • 童畫未來』繪畫比賽是為了鼓勵年輕一代積極參與未來社區的營造，透過藝術創作與社區連繫。作為評審委員之一，我十分欣賞參賽同學敏銳的觀察力和富有創意的想法，許多優秀的作品不但凸顯主題，更展示出他們在社區生活和成長的有趣體驗，以及對未來發展的期盼。我希望年輕一代會繼續踴躍參與社區發展，為可持續社區發揮創意，實現他們憧憬的樂活社區。」

華潤置地有限公司副總裁兼華潤置地（海外）有限公司主席常穎與小學組冠軍、亞軍及季軍得獎者合照。

滙聚各界力量支持 

是次比賽獲得社會各界鼎力支持，評審團陣容強大，包括來自社會服務界、建築界、教育界及藝術界的代表。頒獎典禮更邀得多位重量級嘉賓出席，包括中聯辦宣傳文體部副部長林枬、中聯辦九龍工作部副部長賴建華、華潤（集團）有限公司職工聯誼會執行會長朱百如、深水埗區議會議員陳偉明、深水埗區議會議員劉佩玉、華潤置地有限公司副總裁兼華潤置地（海外）有限公司主席常穎、華潤置地（海外）有限公司副總經理施偉賢及香港兒童圖書插畫家協會會長姬淑賢。 

頒獎典禮邀得多位主禮嘉賓見證，包括：中聯辦宣傳文體部副部長林枬（右三）、中聯辦九龍工作部副部長賴建華（左三）、華潤（集團）有限公司職工聯誼會執行會長朱百如 （左四）、深水埗區議會議員陳偉明（右二）、深水埗區議會議員劉佩玉（左一）、華潤置地有限公司副總裁兼華潤置地（海外）有限公司主席常穎（右四）、華潤置地（海外）有限公司副總經理施偉賢（左二）、香港兒童圖書插畫家協會會長姬淑賢（右一）。

細膩筆觸展現深水埗及長沙灣特色 

典禮會場展出的得獎作品各具特色，呈現出一幅幅令人驚艷的社區畫卷。這些作品不僅展示了深水埗及長沙灣的今昔風貌，更透過學生們大膽創新的筆觸，勾勒出充滿想像力的未來願景。畫作中處處可見新舊交融的巧思，體現了年輕一代對社區文化傳承的重視，以及對可持續發展的獨到見解。

小學組冠軍王梓瑜同學（香港四邑商工總會新會商會學校）以細膩筆觸，描繪深水埗新舊地標，畫中的魚蛋、車仔麵等地道美食，展現濃厚的地區特色。中學組冠軍李芷喬同學（瑪利諾神父教會學校）的作品別具創意，以「∞」符號為主題，融合前深水埗配水庫及長沙灣全新甲級商廈等建築特色，並以南昌公園的黃花風鈴木及麗閣邨木棉花道作襯托，展現自然與都市和諧共融的願景。

小學組冠軍 王梓瑜同學 （香港四邑商工總會新會商會學校）

中學組冠軍 李芷喬同學 （瑪利諾神父教會學校）

跨界協作共創美好社群

活動由華潤置地（海外）主辦，深水埗居民聯會協辦，並獲得多個地區團體支持，包括九龍蘇屋邨居民協會、元州之友社、長沙灣之友社、海麗之友社、深水埗左鄰右里關愛社、 深青社以及樂活海達居民會等大力支持和協力推廣，充分展現社區協作精神。

更多參賽作品請瀏覽：https://bit.ly/3BraDI5

(特約)

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