無人駕駛｜運輸署向冠忠批出自動車先導牌照　兩私家小巴西九文化區測試

▲ 運輸署向冠忠批出自動車先導牌照，兩輛私家小巴將在西九文化區進行測試。（資料圖片）

運輸署今日（19日）公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條，批出一個自動駕駛車輛先導牌照，讓申請人在西九文化區內進行自動駕駛車輛測試。

牌照申請人為冠忠遊覽車有限公司，兩輛私家小巴獲批在西九文化區內進行測試。牌照有效期為本月27日至明年10月2日。先導計劃條款列明，進行測試的私家小巴，由金龍新能源汽車有限公司製造，品牌及型號為「金龍/XMQ6750BGWBEV」。

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私家小巴可在指定時段（周一至四上午11時至下午3時、晚上8時至凌晨5時；周五上午11時至下午3時、晚上8時至凌晨0時；周六凌晨0時至5時）和路段進行測試，來回西九文化區西閘、西九文化區私家路段、西九文化區管理局項目辦公室、博物館道及文化道。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛的操控。

運輸署發言人表示，接獲先導牌照申請後，會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國際或國家標準/指引、道路測試情況等多方面因素審批。署方會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試。

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