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大掃除必備 吸塵、蒸氣拖地一機搞掂 精選高效能吸塵機

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發布時間： 43 分鐘前

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農曆新年將至，除了辦年貨、逗利是、團年飯，別忘了還有一項重要任務 —— 大掃除！平日忙於工作，回到家已疲憊不堪，更遑論徹底清潔。若家中還有好動的小朋友或寵物，單靠吸塵已不足以應付積累的污漬。LG推出的全新吸塵機系列，集吸塵與蒸氣拖地功能於一身，一機便能輕鬆打造潔淨居室。強勁吸力配合蒸氣除污，讓新春大掃除變得輕而易舉！

市面上的吸塵機款式繁多，要選對合適的清潔工具，關鍵在於配合個人需要。例如要考慮屋企面積、是否有寵物同住、家中有否小朋友、地板是木板還是地毯、是否需要兼具拖地功能等。以下就為大家簡介不同類型的LG吸塵機，等大家可以輕鬆完成大掃除的挑戰！

無線吸塵機配掃地濕拖機械人  躺平族打掃神器

當你考慮緊要揀掃地濕拖機械人定係買無線吸塵機，LG CordZero™ All-in-One Tower Combi A9X二合一無線吸塵機為你提供完美方案，因為它結合了無線吸塵機和掃地濕拖機械人的優點。

LG CordZero™ All-in-One Tower Combi A9X二合一無線吸塵機結合無線吸塵機和掃地濕拖機械人的優點。

如果日常打掃對你來說已是一大難題，掃地濕拖機械人絕對是「躺平」一族的清潔神器！集「吸塵」、「拖地」及「全自動」三大功能於一身，只需設定好時間，它就會默默為你工作！不過，部分「鬼鼠」位置，機械人實在難以深入其中，所以大家可配合無綫吸塵機實行「雙劍合璧」，送走所有塵埃污垢！

無線吸塵機配備280W強勁吸力，機身僅重2.47kg。隨機的纖闊電動地板吸頭配備LED照明功能，方便深入各個角落清潔。而其噴水式地拖配件，能根據不同地板材質自動調節出水量，一機同時完成吸塵及拖地工作，徹底清除各類污漬。至於掃地濕拖機械人除採用360度LiDAR雷射感應技術，可智能避開障礙物，亦配備自動供水系統，吸塵同時濕拖，達至雙倍潔淨效能。用家更可透過LG ThinQ App輕鬆調節4級吸力，或自訂特定清潔區域，打造個人化的智能清潔體驗。

掃地濕拖機械人配備自動供水系統，吸塵同時濕拖，達至雙倍潔淨效能。

此外，值得一提的是其All-in-One Tower底座不僅能同時收納兩部機器及配件，更具備一鍵雙機自動清空功能。只需將吸塵機及機械人放進底座，啟動自動集塵程序，裝置便會自動清理垃圾，避免灰塵飛揚造成二次污染。至於內置的三重過濾系統有效過濾微塵、花粉及寵物毛髮等過敏原，確保清空過程中不會釋放污染物；加上產品配置可水洗濾網，方便用家定期清潔，維持濾網效能。

蒸氣拖地功能  頑固污漬立即消失

喜歡親力親為，或擔心機械人會嚇到毛孩的用家，不妨考慮LG CordZero™ All-in-One Tower A9X 蒸氣無線吸塵機。這款吸塵機配備280W強勁吸力，更具備獨特的蒸氣拖地功能。只要裝上蒸氣吸頭電池，即可輕鬆切換至蒸氣地拖模式。高溫蒸氣能有效軟化並去除頑固污漬，配合內置自動供水系統持續保持地拖濕潤，無需反覆弄濕和擰乾拖布。一機同時完成吸塵及拖地工作，大大節省清潔時間，徹底打造潔淨居室。

LG CordZero™ All-in-One Tower A9X 蒸氣無線吸塵機配備280W強勁吸力，更具備獨特的蒸氣拖地功能。

產品亦設有All-in-One Tower底座，除了提供完善的收納吸頭空間，更具備一鍵清空功能，徹底告別手動清理集塵盒的麻煩。底座內的濾網可拆洗，配合UVC LED殺菌功能，有效消滅塵袋內的細菌，避免滋生細菌。產品隨機附送兩顆電池，當使用其中一顆時，另一顆可同時在底座充電，貼心照顧用家需要。無論是日常清潔還是大掃除，All-in-One Tower都能為你帶來衛生、安全又環保的清潔體驗。

只要裝上蒸氣吸頭電池，即可輕鬆切換至蒸氣地拖模式。（圖片效果只供參考）

體積小功能大  輕巧吸塵機性價比取勝

屋企空間有限，特別注重家電收納問題的朋友亦不用煩惱。LG還提供多款吸塵機選擇。就以LG CordZero™ A9K Ultimat2為例，它主打靈活實惠、性價比高，特別適合小型住宅的日常打掃需要。產品配備220W強勁吸力，加上獨有的Kompressor輕壓集塵技術，將0.44L的集塵箱容量提升至1.1L，大幅減少清理集塵的次數。

LG CordZero™ A9K Ultimat2主打靈活實惠、性價比高，特別適合小型住宅的日常打掃需要。

A9K Ultimat2結合吸塵及蒸氣拖地功能，蒸氣可有效軟化及去除頑固污漬，一次過完成雙重清潔任務。而其雙電池設計，合共提供120分鐘續航力，即使其中一枚電池用盡，也可即時更換繼續工作。產品採用一鍵式電源開關設計，無需長按按鈕，減輕手部負擔，令操作更輕鬆簡便。

產品同樣支援LG ThinQ智能家電管理App，用家可隨時監察吸塵機的運作狀態和電量，更會收到適時的濾網清潔提示，確保吸塵機維持最佳清潔效能。產品附送的專用充電座設計靈活，可選擇座地或掛牆安裝，配合小巧機身，完美解決收納問題，屬注重空間運用的理想之選。

配置可水洗濾網，方便用家定期清潔，維持濾網效能。

纖薄機身演繹時尚設計  輕巧外表兼具強悍性能

追求極簡設計的用家，往往在功能與美感之間難以取捨。LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵機正好打破這個迷思，以僅重1.1kg的纖薄機身，完美演繹韓系美學設計理念。產品不僅線條俐落優美，更是時尚家居的最佳配搭，而超輕機身設計更令日常操作變得輕鬆自如。

LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵機以僅重1.1kg的纖薄機身，完美演繹韓系美學設計理念。

配備150W強勁吸力，足以應付日常各種清潔需要，展現輕巧外表下的強悍性能。產品最引人注目的設計，莫過於創新的雙內置隙縫吸管設計，只要拆下吸頭即可即拆即吸，方便清潔難以觸及的位置，亦備有二合一吸頭配合不同環境及用途，清潔更方便。對於追求高性價比的用家而言，LG A9 air不僅提供極簡設計與實用功能的完美平衡，更以相宜價格，成為打造品味家居的理想之選。

同場加映：限時優惠  送你高達HK$1,000超市禮券
    
現凡於香港零售商，包括百老滙、豐澤指定分店，購買LG CordZero™吸塵機，可獲得高達HK$1,000超市禮券及LG PuriCare™ AeroFurniture 空氣清新茶几（忌廉白）1部*。
推廣期至2025年1月31日。想買部幫手過年大掃除，記得把握機會！

了解更多：https://bit.ly/3ZanZQM

*禮品數量有限，送完即止，優先詳情換領及條款細則請向職員查詢

(特約)

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