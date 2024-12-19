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減廢回收｜都市固體廢物棄置量連續2年下跌　環團：膠餐具及工商業廚餘廢物增加抵銷部份跌幅

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

（資料圖片）

環保署公布「香港固體廢物監察報告——2023年的統計數字」。本港都市固體廢物棄置量連續2年下跌，2023年為397萬公噸，平均每日10,884公噸，較2022年的每日11,128公噸減少2.2%。

廢塑膠減少1成　家居廚餘減逾12%

其中，廢塑膠減少了10.5%；整體廚餘減少了3.4%，其中家居廚餘更減少了12.6%；廢紙和金屬則分別下跌了3.2%和9.5%。而都市固體廢物人均棄置量為每日1.44公斤，比2022年的每日1.51公斤按年下跌4.7%。在2023年棄置的都市固體廢物三大類別中，廚餘佔29%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔20%及19%，均低於它們佔2022年都市固體廢物的相關比重。

隨着政府2022年12月31日優化塑膠購物袋收費計劃，2023年塑膠購物袋棄置量約為37.2億個，較2022年約54.3億個大幅減少約31.5%，而當中單計平口袋的棄置量更按年下跌超過60%。

2023年塑膠購物袋棄置量約為37.2億個，按年大減約31.5%。（資料圖片）

都市固體廢物回收率連續3年上升，最新由2022年的32%升至2023年的33%，總回收量增加超過5.5萬公噸。當中回收作本地循環再造的都市固體廢物量於2023年為約45萬公噸，較2022年的約42萬公噸增加8%，增長主要由塑膠物料、廚餘及含鐵金屬（約1.6萬公噸）的本地循環再造所帶動。

環團倡實施生產者責任法規

綠惜地球回應指，廢物量微跌，主要原因是工商業的廢塑膠和紙卡版、報刊、辦公室用紙出現顯著跌幅，然而膠餐具、工商業廚餘廢物分別增加7%及18.06%，抵銷部份跌幅。

綠惜地球續指，去年每日人均廢物量是自1991年以來第7高。鑑於垃圾收費遭到押後，「中央收膠」會在來年取消，生產者責任計劃仍只聞樓梯響，局方早前揚言「廢物量已越過頂峰」，實屬言之過早。綠惜地球建議從速實施生產者責任法規，並先在政府場所及工商界實行垃圾收費，順暢後再擴至其他場地，把「棄數」降到最少。

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