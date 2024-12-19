中醫師｜淺談5種膝關節痛　肌肉無力症狀可以急性發作

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膝關節結構複雜，由3個關節面組成，由骨、韌帶和肌肉來維持關節穩定。當膝關節疼痛或受傷，千萬不能掉以輕心。

註冊中醫師唐文儀博士表示，若然膝關節內部或周圍部位出現以下異常表現，需向專業人士求醫，以免影響活動能力。

膝關節不穩定︰

嚴重退化性關節炎會引起慢性膝關節不穩定，原因是關節面嚴重磨損，使關節軟骨及骨的高度降低，導致韌帶鬆弛，常繼發疼痛或股四頭肌無力。

僵硬︰

在膝關節受到破壞後，有關節液滲出，使膝關節無法完全屈曲，部分患者僅感覺到膝關節僵硬，沒有腫脹。另一常見病因是關節面退化，患者常在走路時感覺膝關節黏滯或交鎖，因是行走時粗糙且變形的關節面，像兩張砂紙在互相摩擦。

而炎性關節炎、過度使用綜合症、創傷性滲出，膝關節都會出現僵硬。

腫脹︰

關節液滲出時，膝關節腔會向臏骨（即菠蘿蓋）周圍及臏骨上方擴大，患者會有僵硬感，因為關節腔充滿滑膜液、血液，令患者的膝關節無法完全屈曲。許多膝關節病都可以引起腫脹，患者亦很容易察覺，例如當跪下時，滑膜囊會完全緊張，患者用手揉搓膝關節時滑膜囊會凸出，照鏡時可看到有明顯腫脹。

交鎖：

半月板損傷是膝關節交鎖的常見原因，當撕裂的半月板嵌入關節並阻礙膝關節完全伸直時，即出現真性交鎖，患者感覺像被卡住，可以通過用力屈曲或伸直膝關節自行解鎖。一般在久坐後，會感到膝關節僵硬，但身體開始活動時僵硬感會逐漸輕。

而假性交鎖，多發生在臏股關節或脛骨股骨之間有關節炎時，粗糙的關節面滑動時出現暫時性黏滯。

另內側滑膜皺襞綜合症，即膝關節伸展時，滑膜組織暫時性卡在骶骨下面，也會引發交鎖症狀。

無力：

膝關節周圍肌肉的無力症狀，可以急性發作，也可以逐漸出現。伸膝裝置損傷會造成膝關節周圍無力。伸膝裝置由股四頭肌、髕骨、髕腱構成，分3類型損傷，包括髕骨下方的髕腱撕裂、髕骨上方的四頭肌肌腱撕裂、髕骨的骨折，任何一類損傷都會造成急性肌肉無力症狀。若然完全斷裂，可造成嚴重功能障礙。

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